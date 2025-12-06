Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Dinamo: „Nu au contat”. A pus tunurile pe doi jucători

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct la doar câteva minute după meciul jucat de echipa sa pe Arena Națională, în fața rivalilor de la Dinamo. Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar omul de afaceri a criticat jocul echipei sale.

FCSB -Dinamo 0-0. Remiză albă pe Arena Națională

Duelul a fost sărac în ocazii de poartă, iar cele două echipe rivale din Capitală se mulțumesc cu un singur punct. E greu de spus, însă, că oricare dintre ele ar fi meritat mai mult.

Campioana nu a arătat deloc bine. Mai mult, Dinamo chiar a dominat jocul de pe Arena Națională în multe momente. Darius Olaru a semnat singura ocazie importantă a roș-albaștrilor.

Gigi Becali, necruțător după FCSB – Dinamo 0-0. Ce jucători l-au dezamăgit pe patron

La finalul meciului, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de evoluția jucătorilor din centrul terenului. Omul de afaceri consideră că echipa sa putea scoate mai mult din duelul cu Dinamo dacă fotbaliștii se implicau mai serios.

„Eu nu cred. Dacă joci fără cei mai buni jucători, Bîrligea și Miculescu, e greu să o bați pe Dinamo. Au avut primele 15-20 minute mingea. Ne-am apărat bine, dar abia după s-a echilibrat jocul. Puteam și noi să marcăm. Nu poți să zici că a fost un joc extraordinar.

Bîrligea și Miculescu sunt cei mai buni jucători. Dacă nu ai nici mijlocul terenului, e și mai greu să joci. Șut și Lixandru nu au contat la mijloc. Aveam încredere în Șut. Nu mai câștigă duelurile. Lixandru se ascunde de joc. Asta e treaba. Nu m-așteptam.

Nu puteau duce ritmul cu care au început. Pe final, mingea a fost la noi. Numai de Olaru și Toma mi-a plăcut. Dacă cel mai bun jucător al nostru a ajuns să fie Toma… îți dai seama. Dorm pe teren. Îl bagi pe Tavi, degeaba. Nu a fost un joc la o singură poartă. Noi am avut faze în a doua repriză. Ce să facă Tănase? Nu are cu cine. Dacă nu ai mijlocași centrali, ce să faci? Acolo e șmecheria”, a declarat Gigi Becali după meciul cu Dinamo, conform