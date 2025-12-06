Sport

Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Dinamo: „Nu au contat”. A pus tunurile pe doi jucători

Gigi Becali, prima reacție după FCSB - Dinamo. Ce a declarat patronul campioanei României după derby-ul de pe Arena Națională. „Dacă nu ai mijlocași centrali, ce să faci?”
Alex Bodnariu
06.12.2025 | 23:04
Gigi Becali prima reactie dupa FCSB Dinamo Nu au contat A pus tunurile pe doi jucatori
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după 0-0 cu Dinamo
ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct la doar câteva minute după meciul jucat de echipa sa pe Arena Națională, în fața rivalilor de la Dinamo. Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar omul de afaceri a criticat jocul echipei sale.

FCSB -Dinamo 0-0. Remiză albă pe Arena Națională

Partida de pe Arena Națională a fost una mult sub așteptări. Duelul a fost sărac în ocazii de poartă, iar cele două echipe rivale din Capitală se mulțumesc cu un singur punct. E greu de spus, însă, că oricare dintre ele ar fi meritat mai mult.

ADVERTISEMENT

FCSB a făcut un nou joc modest și, în continuare, este departe de zona locurilor de playoff din Superliga României. Campioana nu a arătat deloc bine. Mai mult, Dinamo chiar a dominat jocul de pe Arena Națională în multe momente. Darius Olaru a semnat singura ocazie importantă a roș-albaștrilor.

Gigi Becali, necruțător după FCSB – Dinamo 0-0. Ce jucători l-au dezamăgit pe patron

La finalul meciului, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de evoluția jucătorilor din centrul terenului. Omul de afaceri consideră că echipa sa putea scoate mai mult din duelul cu Dinamo dacă fotbaliștii se implicau mai serios.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

„Eu nu cred. Dacă joci fără cei mai buni jucători, Bîrligea și Miculescu, e greu să o bați pe Dinamo. Au avut primele 15-20 minute mingea. Ne-am apărat bine, dar abia după s-a echilibrat jocul. Puteam și noi să marcăm. Nu poți să zici că a fost un joc extraordinar.

ADVERTISEMENT
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce...
Digisport.ro
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum

Bîrligea și Miculescu sunt cei mai buni jucători. Dacă nu ai nici mijlocul terenului, e și mai greu să joci. Șut și Lixandru nu au contat la mijloc. Aveam încredere în Șut. Nu mai câștigă duelurile. Lixandru se ascunde de joc. Asta e treaba. Nu m-așteptam.

Nu puteau duce ritmul cu care au început. Pe final, mingea a fost la noi. Numai de Olaru și Toma mi-a plăcut. Dacă cel mai bun jucător al nostru a ajuns să fie Toma… îți dai seama. Dorm pe teren. Îl bagi pe Tavi, degeaba. Nu a fost un joc la o singură poartă. Noi am avut faze în a doua repriză. Ce să facă Tănase? Nu are cu cine. Dacă nu ai mijlocași centrali, ce să faci? Acolo e șmecheria”, a declarat Gigi Becali după meciul cu Dinamo, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Ce notă a primit Cristi Chivu în duelul cu antrenorul ce era prima...
Fanatik
Ce notă a primit Cristi Chivu în duelul cu antrenorul ce era prima variantă în fața sa la Inter Milano: „Le-a dat tuturor răspunsul”
FCSB – Dinamo 0-0, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Remiză albă...
Fanatik
FCSB – Dinamo 0-0, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Remiză albă pe Arena Națională
Câţi fani au fost în tribune la FCSB – Dinamo! Departe de recordul...
Fanatik
Câţi fani au fost în tribune la FCSB – Dinamo! Departe de recordul din acest sezon
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!