Gigi Becali, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 0-0, debutul ratat al lui Mirel Rădoi: „Am specialist acolo”

Gigi Becali (67 de ani) s-a abținut să critice după , pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Patronul campioanei României a avut de făcut un singur reproș pentru repriza cu nou-promovata.

Gigi Becali, fără cuvinte după meciul de debut al lui Mirel Rădoi

FCSB a început cu stângul primul play-out din istorie. La meciul de debut al lui Mirel Rădoi, campioana en-titre a făcut doar 0-0 cu Metaloglobus. Imediat după partidă, Gigi Becali a intervenit telefonic la emisiunea „Special” de la Digi Sport 1, dar nu a avut prea multe comentarii. Latifundiarul a avut o singură nemulțuire în ceea ce îl privește pe Darius Olaru.

„Nu mă pricep. Am acolo specialist, până acum spuneați de ce mă bag, acum când am specialist acolo, îmi cereți părerea mie. Acum vreți voi să îl îmbârligați pe Gigi Becali? Nu puteți. Omul ăsta a venit să ajute. Nu a intrat mingea în poartă, am avut posesie 80%. Ce să zic?

Cum să îmi dau cu părerea de un sistem pe care nu îl știam. Îmi dădeam și eu cu părerea ca un începător, la ce știam, 4-3-3. Niciodată nu m-am considerat eu priceput la fotbal.

Dacă a făcut un specialist, comentez eu? Las specialistul, să vedem ce face la final. Dacă el, Mirel o să mă întrebe ceva, lui pot să îi spun. Dar ca să comentez eu acum, să supăr omul, nu. De ce? Nu câștig nimic. Am făcut un egal cu o echipă cu 20% posesie și care s-a baricadat. Dacă o să îmi ceară finul părerea o să îi zic ‘Asta e părerea mea. Nu știu sistemul ăsta.

Eu știu doar un lucru de când sunt la echipa asta. Că fără Olaru e greu să câștigi meciul. Asta am învățat’. Atât pot să spun, în rest nu am ce să îi spun. Eu, prima dată, m-am bucurat când am văzut că iese Olaru. (n.r. – Păi de ce?) Păi dacă pierdea toate mingile? Toate mingile numai la ei”, a declarat Gigi Becali, la

FCSB a pierdut primul loc din play-out

Ca urmare a remizei cu Metaloglobus, FCSB a pierdut primul loc din play-out. Acum, echipa lui Mirel Rădoi este pe locul 2, cu 24 de puncte, cu unul mai puțin decât UTA Arad. Cele două formații se vor întâlni în meci direct în runda următoare. FCSB – UTA e programat pe Arena Națională, vineri, 20 martie, de la ora 19:00.