Sport

Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Rapid 2-1: „Ce emoţii când ei nu au nicio ocazie?” Cum l-a enervat Istvan Kovacs: „Nenorocea lumea!”

Gigi Becali a intrat triumfător în direct după FCSB - Rapid 2-1. Patronul roş-albaştrilor susţine că nu a avut nicio emoţie, dar s-a enervat pe arbitrajul lui Istvan Kovacs.
Marian Popovici
21.12.2025 | 22:20
Gigi Becali prima reactie dupa FCSB Rapid 21 Ce emotii cand ei nu au nicio ocazie Cum la enervat Istvan Kovacs Nenorocea lumea
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB - Rapid 2-1: "Ce emoţii când ei nu au nicio ocazie?" Cum l-a enervat Istvan Kovacs: "Nenorocea lumea!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Rapid şi chiar dacă rămâne în afara play-off-ului la final de an, se apropie la doar opt puncte de giuleşteni. Roş-albaştrii au marcat prin Olaru şi Tănase, în timp ce oaspeţii au redus diferenţa prin Dobre.

Gigi Becali, enervat de Isvan Kovacs: „Dădea un gol şi nenorocea lumea!”

Gigi Becali a declarat că nu a avut nicio emoţie în finalul de meci, când Rapid a forţat egalarea. Patronul FCSB a fost enervat de ultima fază a meciului la care Istvan Kovacs a dat fault, după un duel între Lixandru şi Koljic:

ADVERTISEMENT

„E prima dată când mă uit la voi (n.r. la Prima Sport), nu la Digi. Mai rău e! Inventau că FCSB nu a făcut nimic, că e periculos, că stai să vezi, că vor mai fi 10 minute, că s-a mai văzut scenariul ăsta la 2-0.

Să vorbim și de arbitraj. Dacă îi dai galben lui Pantea, îi dai și galben lui Petrila. Nu comentez de 11 metri. Dar cum dai tu fault la ultima fază a meciului, când ăla îl ține de tricou pe Lixandru?

ADVERTISEMENT
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Digi24.ro
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan

Dacă dădea un gol. Cum să faci așa ceva? Dădea un gol și nenorocea lumea! Noi am avut fault cu dublă intensitate și nu s-a dat, la Tănase. A fost și fault din spate și împingere când avea mingea în control. Nu mai are rost să vorbim.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

Ce ocazii au mai avut ei? Au avut vreo ocazii? De ce să ai emoții când ei nu au nicio ocazie? Nu au avut niciun șut pe poartă la 2-1. Cum să ai emoții?”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB strânge clasamentul la vârf! Opt puncte între locul 1 şi locul 9

FCSB încheie anul pe locul 9, cu 31 de puncte. Victoria roş-albaştrilor strânge clasamentul, liderul Rapid având doar opt puncte avans faţă de roş-albaştri. Giuleştenii sunt în mare pierdere de turaţie, cu patru meciuri la rând fără succes.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are şansa de a trece pe primul loc în cazul în care va învinge Csikszereda, în ultimul meci al anului în SuperLiga. Deşi erau pe patru înaintea etapei, oltenii pot încheia 2025 din postură de lideri.

FCSB – Rapid 2-1, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Victorie uriașă...
Fanatik
FCSB – Rapid 2-1, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Victorie uriașă pentru gruparea „roș-albastră”! Cum arată clasamentul
Daniel Bîrligea, nervos după ce a văzut înlocuirile de la FCSB – Rapid:...
Fanatik
Daniel Bîrligea, nervos după ce a văzut înlocuirile de la FCSB – Rapid: „De ce mă schimbi?!”
Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”
Fanatik
Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
iamsport.ro
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!