Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Rapid 2-1: „Ce emoţii când ei nu au nicio ocazie?” Cum l-a enervat Istvan Kovacs: „Nenorocea lumea!”

FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Rapid şi chiar dacă rămâne în afara play-off-ului la final de an, se apropie la doar opt puncte de giuleşteni. , în timp ce oaspeţii .

Gigi Becali, enervat de Isvan Kovacs: „Dădea un gol şi nenorocea lumea!”

Gigi Becali a declarat că nu a avut nicio emoţie în finalul de meci, când Rapid a forţat egalarea. Patronul FCSB a fost enervat de ultima fază a meciului la care Istvan Kovacs a dat fault, după un duel între Lixandru şi Koljic:

„E prima dată când mă uit la voi (n.r. la Prima Sport), nu la Digi. Mai rău e! Inventau că FCSB nu a făcut nimic, că e periculos, că stai să vezi, că vor mai fi 10 minute, că s-a mai văzut scenariul ăsta la 2-0.

Să vorbim și de arbitraj. Dacă îi dai galben lui Pantea, îi dai și galben lui Petrila. Nu comentez de 11 metri. Dar cum dai tu fault la ultima fază a meciului, când ăla îl ține de tricou pe Lixandru?

Dacă dădea un gol. Cum să faci așa ceva? Dădea un gol și nenorocea lumea! Noi am avut fault cu dublă intensitate și nu s-a dat, la Tănase. A fost și fault din spate și împingere când avea mingea în control. Nu mai are rost să vorbim.

Ce ocazii au mai avut ei? Au avut vreo ocazii? De ce să ai emoții când ei nu au nicio ocazie? Nu au avut niciun șut pe poartă la 2-1. Cum să ai emoții?”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB strânge clasamentul la vârf! Opt puncte între locul 1 şi locul 9

FCSB încheie anul pe locul 9, cu 31 de puncte. Victoria roş-albaştrilor strânge clasamentul, liderul Rapid având doar opt puncte avans faţă de roş-albaştri. Giuleştenii sunt în mare pierdere de turaţie, cu patru meciuri la rând fără succes.

Universitatea Craiova are şansa de a trece pe primul loc în cazul în care va învinge Csikszereda, în ultimul meci al anului în SuperLiga. Deşi erau pe patru înaintea etapei, oltenii pot încheia 2025 din postură de lideri.