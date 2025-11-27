Sport
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Nu mai am încredere în echipa asta!” A pus tunurile pe o vedetă: „L-am lăudat tot timpul”

Gigi Becali a fost dezamăgit de jocul FCSB-ului cu Steaua Roşie Belgrad, scor 0-1. Patronul FCSB a pus tunurile pe Florin Tănase, fiind nemulţumit de modul în care a intrat în teren jucătorul.
Marian Popovici
28.11.2025 | 00:30
breaking news
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB - Steaua Roşie 0-1: "Jucăm fotbal de distracţie, nu de performanţă!" A pus tunurile pe o vedetă: "L-am lăudat tot timpul". Sursa: sportpictures.eu
FCSB a pierdut cu 0-1 la Belgrad cu Steaua Roşie deşi a jucat din minutul 27 în superioritate numerică. Roş-albaştrii sunt aproape eliminaţi din Europa League, cu doar 3 puncte adunate în primele 5 etape.

Gigi Becali, dezamăgit după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „E distracție, nu fotbal de performanță”

Gigi Becali a fost supărat după eşec şi l-a criticat pe Florin Tănase pentru modul în care a intrat în teren. Patronul FCSB a declarat că jucătorii săi au jucat fotbal de distracţie, nu de performanţă:

„Nu e nimic de spus. Nu mai avem echipa aia. V-am zis de meciul trecut că n-avem încredere în echipă. Ce să spun? Eu văd și echipele mici. Mai au relații de joc. La noi nu e fotbal, e fotbal după ureche. Fiecare ce-i place lui să joace.

Fiecare stă unde vrea pe teren. Fiecare aleargă unde vrea pe teren. Fiecare se demarcă când vrea dacă vrea unde vrea. E un fel de meci de antrenament. E distracție, nu fotbal de performanță. Hai să jucăm fotbal să ne distrăm. Eu așa văd. 

Nu văd fotbal de performanță la noi. Tănase care e fotbalist, l-am lăudat tot timpul… Bă, dacă intri, meci cu om în plus, să atingi mingea de 75 de ori? Pasează, mă, odată! Ce o tot atingi, mă?

S-a văzut de cum au intrat. Nu ești în România, mă. Nu te așteaptă nimeni să faci 15 mii de pase, miuțe, hai că o iau eu, mai fac o fentă, stai că dau pas. Aici nu te lasă la nivelul ăsta”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Charalambous şi Pintilii au pierdut vestiarul?!

Patronul roş-albaştrilor a avansat scenariul în care e posibil ca jucătorii să nu îi mai respecte pe antrenori şi să joace cum vor ei. Gigi Becali nu i-a menajat pe jucătorii cu experienţă, spunând că au un exces de încredere:

Avem jucători cu experiență, ar trebui să știe asta. Au uitat că joacă în Europa. Ei parcă joacă la Metaloglobus. Au așa un aer de vedete. Au încredere. Din cauza la încrederea lor nu joacă fotbal.

Încredere au din moment ce ții mingea la picior și nu pasezi și te întorci și o atingi de 5 ori înseamnă că ai încredere în tine. Înseamnă că te crezi fotbalist dacă stai 100 de ani să îți fure mingea adversarul.

E posibil să fie vina mea. Ce spuneați voi, e posibil să se întâmple acum după ani de zile. E posibil să nu mai aibă respect față de antrenori, să nu mai țină cont de ce face antrenorul. Joacă oamenii după ureche, driblează, facă ce vor, cum vor”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Marian Popovici
