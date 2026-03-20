Gigi Becali, prima reacție după FCSB – UTA 1-0: „Să avem mereu doar un șut pe poartă”. Ce jucător a fost criticat de omul de afaceri

FCSB a reușit prima victorie sub comanda lui Mirel Rădoi. Roș-albaștrii au câștigat la limită, unicul gol al partidei fiind marcat de David Miculescu, în minutul 57. Gigi Becali a intrat în direct după succesul de pe Arena Națională și a abordat scorul final obținut. Ce a declarat omul de afaceri.

Gigi Becali, mesaj clar după FCSB – UTA 1-0

La scurt timp după FCSB – UTA, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de . Patronul roș-albaștrilor a ținut să precizeze că , jucătorii pregătiți de finul său câștigând fără drept de apel. Întrebat despre varianta lui Andrei Ivan, omul de afaceri a transmis că nu știe nimic.

„Am avut posesie, șuturi. Pe mine mă interesează jocul. Nu știu dacă e de ajuns doar un șut pe poartă. Să am la fiecare meci un șut pe poartă, iar ăla să fie gol. Dacă dau ei două goluri, eu vreau două șuturi pe poartă. Important e că am câștigat.

Habar nu am despre o ofertă pentru Andrei Ivan. E posibil, nu știu! Poate că e posibil, dar nu cred, că îmi spunea Mirel. Dacă el vrea să îl ia, să îl ia! Înseamnă că nu e adevărat, dacă Mirel l-a dat afară pe Craiova de două ori. Să nu mai discutăm, că e aiurea, e imaginar”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali, nemulțumit de Bîrligea

Gigi Becali a expus că nu a fost mulțumit de prestația lui Daniel Bîrligea, însă e conștient că jucătorul e, cel mai probabil, cu gândul la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Patronul FCSB a ținut să amintească că e o rușine istorică faptul că echipa evoluează în play-out, însă e sigur că Mirel Rădoi va reuși calificarea în Conference League.

„Bîrligea nu prea mi-a plăcut astăzi! De ce? El probabil că era cu gândul la echipa națională. Nu mă interesează echipa națională, ci că am câștigat! Nu mai am nicio emoție în play-out-ul acesta. E bine pentru sănătate că nu mai am emoții! Îmi convenea când am emoții, poate e mai bine că așa face Dumnezeu.

Mergem în Conference din play-out și facem acolo coeficient. Este rușinos ce s-a întâmplat! Nu îmi vine să cred, îi zic mereu lui MM că e rușine mare! Nu putem trece peste rușinea asta”, a mai spus Gigi Becali după victoria obținută la limită, scor 1-0, în fața lui UTA.