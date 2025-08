Gigi Becali, prima reacție după moartea lui Ion Iliescu: „A fost cel mai cuminte”. Marea greșeală a fostului președinte

. Gigi Becali a vorbit despre fostul președinte al României, pe care l-a comparat cu ceilalți șefi ai statului din ultimele decenii.

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Ion Iliescu

Gigi Becali l-a caracterizat în termeni laudativi pe Ion Iliescu, despre care a afirmat că a fost „cel mai cuminte” dintre președinții României. „N-am avut legături cu el, nu l-am cunoscut atât de bine, așa cum s-a întâmplat cu Traian Băsescu.

Dar eu cred că Ion Iliescu a fost cel mai cuminte, dacă stai să te gândești la toți, la Băsescu, la Ceaușescu, la Iohannis, la cei care au fost în funcția asta de președinte. Iliescu n-a făcut rău la nimeni. Aș vrea să subliniez asta, faptul că Iliescu n-a făcut rele. A greșit atunci cu mineriadele. Dar nu s-a făcut nici procuror, nici judecător. A fost doar președintele României”, a declarat patronul FCSB-ului pentru .

Mihai Stoica, „cucerit” de Ion Iliescu

. Oficialul campioanei României a dezvăluit că l-a cunoscut pe fostul președinte în urmă cu peste două decenii, alături de Gigi Becali.

„L-am cunoscut într-un început de ianuarie, de Sf. Ion, am fost cu Gigi Becali, nu mai știu exact anul, dar când am venit în București, la începutul anilor 2000. Nu am putut să cred că el (n.r. Ion Iliescu) cunoaște fotbalul românesc în detaliu. Chestia asta m-a cucerit.

Am destule motive să am păreri proaste despre politicieni. Pentru mine Ion Iliescu a fost un reper al democrației românești, indiferent de apartenența lui, sorgintea lui”, a declarat Mihai Stoica, la .