Gigi Becali, prima reacție după moartea lui Viorel Păunescu, omul care i-a dat Steaua: „A lăsat milioane în cont”

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Gigi Becali a fost prieten cu regretatul Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei în perioada 1998-2003. ONG-ul înființat de el, AFC Steaua, După ce Păunescu s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, Gigi Becali a oferit o primă reacție despre moartea sa și averile pe care le lasă în urmă.

Prima reacție a lui Gigi Becali după moartea lui Viorel Păunescu

și s-a stins din viață sâmbătă dimineață, 24 octombrie. Fostul conducător al Stelei nu mai apăruse în spațiul public, iar în ultimii ani a suferit și de Alzheimer. Gigi Becali recunoaște că a fost prieten cu fostul handbalist, chiar dinainte de a prelua echipa de fotbal.

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Omul de afaceri nu a fost surprins de veste, știind de vârsta înaintată a lui Viorel Păunescu: „Mă aşteptam, era bolnav la 92 de ani (n.r. 91 de ani). Doar că problema nu e vestea, ci că a lăsat milioane în cont şi a lăsat averi, dar nu a luat nimic cu el. Asta e cea mai mare problemă. Înţelegi? Problema nu e că a plecat de aici, ci unde se duce? M-ai înţeles?”, a declarat Gigi Becali pentru

Ce l-a sfătuit Gigi Becali pe Viorel Păunescu cu câțiva ani în urmă

Gigi Becali a vorbit și despre averea pe care Viorel Păunescu o lasă în urmă după moartea sa, ținând cont de faptul că fostul conducător al Stelei nu a avut copii. Omul de afaceri a dezvăluit că l-a sfătuit în trecut pe fostul conducător al Stelei să doneze o parte din bani nevoiașilor, pentru a-și lua averea pe lumea de dincolo, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

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„Da, eram prieten cu el. Ne cunoaştem dinainte, de mulţi ani. Uite a trecut vremea, era tânăr el, eu şi mai tânăr, vremea a trecut. Uite că s-a dus. Ce a făcut, ce n-a făcut nimic nu mai ia cu el. Toate sunt ca floarea în vânt, umbră, şi toate au trecut. Şi-a lăsat milioanele în cont, şi-a lăsat averile, proprietăţile, dar pentru ce? Putea să le ia cu el acum. Eu îi ziceam «Băi, nea Viorele, pentru ce le laşi în cont?» Nu avea copii.«Păi, cum să fac?», «Le iei cu tine», «Păi, cum să le iau?», «Du-te şi dă-le săracilor, bisericilor, bătrânilor». Acum le lua cu el. Pe toate le găsea acum, le vedea şi le găsea”, a mai explicat Gigi Becali pentru sursa citată.