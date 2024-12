Gigi Becali, prima reacție după Poli Iași – FCSB 0-2: „E incredibil! Nu mai iese din echipă”

FCSB s-a impus pe terenul lui Poli Iași cu scorul de 2-0 prin golurile lui Olaru. Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, a descoperit o nouă „perlă” la echipa sa. Tânărul Mihai Toma l-a impresionat pe omul de afaceri care este decis să îl facă titular incontestabil la FCSB

Gigi Becali, impresionat de noua „perlă” din curtea FCSB-ului

În urma victoriei de la Iași, bucureștenii au ajuns la egalitate de puncte cu liderul campionatului, „U” Cluj. Chiar dacă golaverajul este de partea „șepcilor roșii”, departeajarea sezonului regulat la egalitate de puncte se face după rezultatele directe.

, iar , astfel, la egalitate de puncte, FCSB se clasează peste echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

La finalul meciului, patronul Gigi Becali s-a arătat foarte mulțumit de echipa sa, în special de un jucător, Mihai Toma. Apărut în vizorul patronului după victoria de la Galați din urmă cu 3 săptămâni, Mihai Toma continuă să-l impresioneze pe Gigi Becali:

„Se știa echipa, doar sunt confirmări în plus. Nu că am câștigat, dar am câștigat fără emoții, fără teamă. Poli Iași nu e o echipă slabă. Am dominat-o, asta e important, că nu dăm șanse adversarului!

I-am spus lui MM că nu mai poate juca nimeni în fața lui Toma. Păi vine Tavi Popescu, dar i-am spus că în fața lui nu mai joacă nimeni. Îmi place că nu pierde mingea. Joacă bine la 17 ani, are o viziune… n-am văzut

Eu spun ce văd. Când ajunge mingea la el, mă încântă. I-am spus lui MM să-i zică să aibă mai mult tupeu în a doua repriză. Nu contează, Toma e în fața lui Ștefănescu, Tănase, Tavi Popescu sau Miculescu.

Îmi place foarte mult. N-am avut jucător așa. Mai pierde Tănase mingea, mai pierde Olaru, care e excepțional, mai pierde mingea Bîrligea, dar ăsta la 17 ani nu pierde mingea.”, a declarat patronul FCSB-ului pentru

Mihai Toma, printre preferații patronului la doar 17 ani

Mihai Toma este un tânăr de doar 17 format de academia lui FCSB. Mihai Stoica, managerul general al „roș albaștrilor”, a spus despre tânărul fotbalist că este unul dintre jucătorii ce l-ar putea înlocui pe Olaru în viitor, deoarece poziția sa naturală este de „număr 10”.

Mihai Toma a prins primele minute în acest sezon pe finalul victoriei cu Unirea Slobozia de pe 24 noiembrie. Prima dată când „i-a luat ochii” patronului a fost în meciul de la Galați, câștigat de FCSB cu scorul de 4-1. În acea partidă, Mihai Toma a reușit să-i ofere un assist lui Daniel Bîrligea.

Tânărul fotbalist a profitat din plin de absența lui Octavian Popescu, și l-a umbrit complet pe Alexandru Musi. Mihai Toma a fost integralist în ultimele 3 partide de campionat ale FCSB-ului.