Gigi Becali, prima reacție după Rapid – FCSB 2-0: „Am jucat în foi de viță! Posesia la noi”. Cine a fost criticat: „Poate se duce undeva”

Gigi Becali a avut o reacție spumoasă după ce Patronul campioanei a fost încântat de faptul că, în ciuda scorului, echipa sa a dominat în Giulești. Un singur fotbalist a primit critici.

Ce a declarat Gigi Becali după Rapid – FCSB 2-0: „Ne-am distrat în Giulești”

Gigi Becali n-a fost supărat deloc după Rapid – FCSB 2-0. Roș-albaștrii au pierdut trei meciuri din patru în acest sezon cu rivala din Giulești. Ultima victorie a alb-vișiniilor a fost însă doar de palmares. Latifundiarul din Pipera a vorbit la superlativ despre echipa sa, care, în ciuda scorului, a dominat pe terenul rivalei.

„Eu sunt bucuros. Au fost mai mult greșelile lui Vlad. În rest, am avut posesia cu copii de 15-16 ani în teren. Mingea a fost la noi. Să joci cu copii de 16 ani și tu (n.r. – Rapid) să joci pe contraatac? N-are rost să comentăm meciul ăsta. Comentați voi.

Noi am vrut să verificăm niște copii. Am vrut să ne distrăm și goi în Giulești. Ne-am distrat. Ce mă mai interesează pe mine de Rapid când sunt campion? Dacă am 20 de puncte de Rapid, mă mai interesează?

Toată echipa mi-a plăcut. Dacă ai trei copii pe teren și ai posesia mai mare decât Rapid, toată echipa mi-a plăcut”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

De ce fotbalist vrea să scape Becali: „N-are rost să mai zic de el”

Singurul fotbalist care l-a nemulțumit pe Gigi Becali a fost portarul Andrei Vlad, al cărui contract expiră pe 31 decembrie 2024. A fost primul său meci jucat în campionat la FCSB, iar prestația sa a fost una modestă.

și a primit criticile lui Gigi Becali. „Mai puțin Vlad. Primul gol respinge, putea să respingă. N-a fost șut tare.

A doua minge n-a fost tare. Nu are rost să mai zic de băiat. Poate își găsește să se ducă și el undeva. Am jucat în foi de viță și ei au dat două goluri, ce? Posesia la noi”, a conchis patronul campioanei României.

FCSB a terminat SuperLiga pe primul loc, la trei puncte deasupra lui CFR Cluj, ocupanta locului 2. Distanța față de Rapid, ultima echipă din play-off este una uriașă, 17 puncte în favoarea roș-albaștrilor.