Sport

Gigi Becali, prima reacție după umilința FCSB, 1-4 cu CFR Cluj: „Dacă fotbalul e haotic, iei bătaie!”

Gigi Becali a avut o reacție dură după eșecul suferit de FCSB, 1-4 pe teren propriu contra lui CFR Cluj. Patronul campioanei nu a avut milă de jucătorii echipei.
Bogdan Mariș, Gabriel-Alexandru Ioniță
25.01.2026 | 22:16
Gigi Becali prima reactie dupa umilinta FCSB 14 cu CFR Cluj Daca fotbalul e haotic iei bataie
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a avut o reacție dură după eșecul suferit de FCSB contra lui CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în 2026. După 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu Dinamo Zagreb, gruparea „roș-albastră” a cedat și în duelul cu CFR Cluj. „Feroviarii” s-au impus cu 4-1 pe Arena Națională, iar Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa jucătorilor la finalul partidei.

Gigi Becali i-a distrus pe jucătorii de la FCSB după 1-4 cu CFR Cluj

Patronul campioanei a afirmat că echipa nu mai are nicio șansă la titlu, inclusiv o calificare în play-off fiind dificil de realizat după acest rezultat. „Nu avem un fotbalist, poate doar Cisotti. Toate mingile lui Olaru rămân la adversar, nu îl scot pentru că zic că aleargă. Dar mingea e la el și după aia imediat la adversar. Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câștigi.

ADVERTISEMENT

Dacă era 2-0, era 2-4. Când e fotbalul haotic, și dacă ai 2-0, 3-0, dacă e haotic fotbalul, iei bătaie. Ei au jucat inteligent, s-au apărat, noi haotic. (n.r. despre lupta pentru titlu) Mă iei la mișto? Ce titlu? Nici play-off, gata. Poate prin mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu nu, sunt acum 15 puncte, nu mai poți, gata. Da, numai asta, dar nu ai cum să iei Cupa cu echipa asta.

Nu avem niciun joc, haotic, bine, poate vine Tănase și organizează jocul. Cu Olaru am câștigat mulți bani, mi-e milă de el să zic, dar mai bine să stea pe bară decât să dea toate mingile afară. Ești calculator să dai toate mingile din prima?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport după eșecul dur suferit de FCSB contra CFR-ului.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Cum arată clasamentul din Superliga după FCSB – CFR Cluj 1-4

FCSB a rămas cu 31 de puncte după eșecul suferit contra CFR-ului, distanța până la poziția a 6-a, ocupată momentan de U Cluj, fiind de 5 puncte. Campioana este la 15 puncte în urma liderului Universitatea Craiova, care s-a impus în această rundă, 2-0 cu FC Botoșani. FCSB păstrează șanse la play-off, însă programul până la finalul sezonului regulat este unul dificil.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari!...
Digisport.ro
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”

De cealaltă parte, CFR Cluj a urcat pe locul 9, distanța până la rivala Universitatea fiind de 4 puncte. „Feroviarii” au, în teorie, un program mai accesibil în ultimele 7 runde, în care vor întâlni doar 3 adversari aflați momentan în prima jumătate a clasamentului: UTA, U Cluj și Dinamo.

Clasament Superliga et-23
Clasamentul din Superliga după FCSB – CFR Cluj 1-4. FOTO: captură Flashscore
Peluza Nord, reacție violentă la adresa jucătorilor de la FCSB după 1-4 cu...
Fanatik
Peluza Nord, reacție violentă la adresa jucătorilor de la FCSB după 1-4 cu CFR Cluj. Târnovanu, huiduit de tot stadionul. Video
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR...
Fanatik
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
FCSB – CFR Cluj 1-4. LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. FCSB...
Fanatik
FCSB – CFR Cluj 1-4. LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. FCSB în genunchi! Fotbal de play-out, apărare de play-out!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună...
iamsport.ro
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună lui Lucescu: 'Foarte inteligent! Avea un cuvânt greu de spus în vestiar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!