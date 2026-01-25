Gigi Becali, prima reacție după umilința FCSB, 1-4 cu CFR Cluj: „Dacă fotbalul e haotic, iei bătaie!”

ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în 2026. După 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu Dinamo Zagreb, gruparea „roș-albastră” a cedat și în duelul cu CFR Cluj. „Feroviarii” s-au impus cu 4-1 pe Arena Națională, iar Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa jucătorilor la finalul partidei.

Gigi Becali i-a distrus pe jucătorii de la FCSB după 1-4 cu CFR Cluj

Patronul campioanei a afirmat că echipa nu mai are nicio șansă la titlu, inclusiv o calificare în play-off fiind dificil de realizat după acest rezultat. „Nu avem un fotbalist, poate doar Cisotti. Toate mingile lui Olaru rămân la adversar, nu îl scot pentru că zic că aleargă. Dar mingea e la el și după aia imediat la adversar. Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câștigi.

Dacă era 2-0, era 2-4. Când e fotbalul haotic, și dacă ai 2-0, 3-0, dacă e haotic fotbalul, iei bătaie. Ei au jucat inteligent, s-au apărat, noi haotic. (n.r. despre lupta pentru titlu) Mă iei la mișto? Ce titlu? Nici play-off, gata. Poate prin mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu nu, sunt acum 15 puncte, nu mai poți, gata. Da, numai asta, dar nu ai cum să iei Cupa cu echipa asta.

Nu avem niciun joc, haotic, bine, poate vine Tănase și organizează jocul. Cu Olaru am câștigat mulți bani, mi-e milă de el să zic, dar mai bine să stea pe bară decât să dea toate mingile afară. Ești calculator să dai toate mingile din prima?”, a declarat Gigi Becali la după .

Cum arată clasamentul din Superliga după FCSB – CFR Cluj 1-4

FCSB a rămas cu 31 de puncte după eșecul suferit contra CFR-ului, distanța până la poziția a 6-a, ocupată momentan de U Cluj, fiind de 5 puncte. Campioana este la 15 puncte în urma liderului Universitatea Craiova, care s-a impus în această rundă, 2-0 cu FC Botoșani. .

De cealaltă parte, CFR Cluj a urcat pe locul 9, distanța până la rivala Universitatea fiind de 4 puncte. „Feroviarii” au, în teorie, un program mai accesibil în ultimele 7 runde, în care vor întâlni doar 3 adversari aflați momentan în prima jumătate a clasamentului: UTA, U Cluj și Dinamo.