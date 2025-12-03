Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Gigi Becali, prima reacţie după UTA Arad – FCSB 3-0: „Dacă ei îşi bat joc, hai să ne distrăm şi noi!”

Gigi Becali a explicat de ce a luat decizia de a trimite în teren mai mulţi jucători în academie cu UTA Arad. Patronul FCSB a redeschis un front de luptă cu FRF.
Marian Popovici
03.12.2025 | 23:17
Gigi Becali prima reactie dupa UTA Arad FCSB 30 Daca ei isi bat joc hai sa ne distram si noi
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, prima reacţie după UTA Arad - FCSB 3-0: "Dacă ei îşi bat joc, hai să ne distrăm şi noi!".
UTA Arad a câştigat cu 3-0 meciul cu FCSB din a doua etapă a Cupei României. Patronul campioanei a luat decizia de a trimite mai mulţi jucători din academie în teren, FCSB neavând nicio şansă.

Gigi Becali a explicat de ce a băgat jucătorii din academie cu UTA Arad: „Dacă ei batjocoresc…”

Gigi Becali a dezvăluit la finalul meciului că a luat această decizie pentru că se simte batjocorit de Federaţie, în condiţiile în care FCSB joacă în trei deplasări consecutive, în faza grupelor din Cupa României:

„Ce mă interesa? Dacă ei își bat joc de competiție, haide să ne distrăm și noi. Nu au vrut ei, că eu puneam numai copii. Cum să joci trei meciuri în deplasare? Cum sunt eu avantajat dacă joc trei meciuri în deplasare.

Le-am zis să ia numai copii de 15 ani: ‘Nu, domne, că ne pun la desconsiderare’. Dacă ei batjocoresc, dar pe ei nu-i duce bibilica. Cum să-l pun pe unul să joace trei meciuri în deplasare?

Ce egalitate sportivă este? Cum să fie un avantaj pentru echipele mai mici? A fost Bistrița avantajată? Bine, mă, dacă așa e mai bine. Dacă FCSB joacă în Europa trebuie plimbată la Arad, Bistrița și Craiova”, a spus Gigi Becali la Digisport.

O altă formulă de echipă dacă FCSB juca acasă: „Noi suntem proştii proştilor”

Patronul FCSB susţine că ar fi folosit o altă formulă de echipă dacă meciul cu UTA Arad s-ar fi disputat la Bucureşti, spunând că echipa sa are de suferit în urma programului cu trei deplasări:

„Dacă jucam acasă jucam cu mai mulți jucători din prima echipă, da, pentru că deplasarea ne-a omorât. Jucau câte o repriză, îi împărțeam, era altceva. Așa, unde să-i ducem în deplasare la Arad?

În Europa este echilibru între meciurile de acasă și deplasare. Aici joci trei meciuri în deplasare? Noi suntem proștii proștilor, ce suntem noi? Noi jucăm în Europa, reprezentăm România, dar jucăm trei meciuri în deplasare”, a declarat Gigi Becali.

