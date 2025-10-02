Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Young Boys 0-2: „Ambele goluri sunt ale lui!”

, în a doua etapă din Europa League. Elveţienii au marcat prin Monteiro în minutele 11 şi 36. Deşi a forţat în partea secundă, campioana României nu a reuşit să marcheze.

Gigi Becali, prima reacţie FCSB – Young Boys 0-2: „Ambele goluri sunt ale lui!”

Gigi Becali l-a criticat pe Ştefan Târnovanu după eşecul cu elveţienii, imputându-i portarului ambele goluri încasate. PatronuL FCSB spunea că Young Boys era o echipă de bătut pe Arena Naţională:

„E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc.

Ce a greșit cine n-a greșit el trebuia să apere cele două goluri. Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă ei gol de la 20 de metri plasat. Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun.

Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credem că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”, a spus Gigi Becali la .

din Europa League. Campioana României va juca împotriva celor de la Bologna, pe 23 octombrie, meci programat tot pe Arena Naţională.