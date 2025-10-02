Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Young Boys 0-2: „Ambele goluri sunt ale lui!”

FCSB a pierdut cu 0-2 confruntarea cu Young Boys Berna, în a doua etapă din Europa League. Elveţienii au marcat prin Monteiro în minutele 11 şi 36. Deşi a forţat în partea secundă, campioana României nu a reuşit să marcheze.
Gigi Becali l-a criticat pe Ştefan Târnovanu după eşecul cu elveţienii, imputându-i portarului ambele goluri încasate. PatronuL FCSB spunea că Young Boys era o echipă de bătut pe Arena Naţională:
„E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc.
Ce a greșit cine n-a greșit el trebuia să apere cele două goluri. Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă ei gol de la 20 de metri plasat. Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun.
Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credem că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.
FCSB rămâne cu trei puncte după primele două etape din Europa League. Campioana României va juca împotriva celor de la Bologna, pe 23 octombrie, meci programat tot pe Arena Naţională.