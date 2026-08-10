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Gigi Becali, primele critici publice pentru Boutoutaou, după Sepsi – FCSB 0-0: „Păi, de ce l-am scos?”

Aymen Boutoutaou, luat în colimator de Gigi Becali pentru prima dată de la venirea lui la FCSB! Ce a spus finanțatorul clubului roș-albastru după egalul cu Sepsi
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2026 | 01:08
Gigi Becali primele critici publice pentru Boutoutaou dupa Sepsi FCSB 00 Pai de ce lam scos
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Gigi Becali, primele critici publice pentru Boutoutaou, după Sepsi - FCSB 0-0. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost titular luni seară în meciul Sepsi – FCSB 0-0, disputat în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. În partida de la Sf. Gheorghe, fotbalistul algerian cu cetățenie franceză a fost însă înlocuit în minutul 61 cu Octavian Popescu. În plus, la final a și fost criticat de patronul Gigi Becali (68 de ani).

Ce a spus Gigi Becali despre Aymen Boutoutaou după Sepsi – FCSB 0-0

Omul de afaceri a spus în mod clar, în stilul caracteristic de altfel, că nu i-a plăcut evoluția lui Boutoutaou din această partidă și din acest motiv a decis ca jucătorul să fie schimbat. De asemenea, Becali a transmis și că așteaptă ca David Miculescu să revină pe teren, pentru ca această concurență să se vadă și în prestațiile fotbalistului adus de echipa roș-albastră în această vară.

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Avertisment și pentru Eddy Gnahore

De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a punctat și că are totuși așteptări ceva mai mari și în ceea ce îl privește pe Eddy Gnahore. „Nu pot să am nici părere despre Boutoutaou. Dacă joacă ce a jucat până acum… Dacă își revine, o să joace, să vedem. O să vină David Miculescu.

În fotbal riști, câștigi, pierzi, nu ai ce face. Nu mi-a plăcut, păi de ce l-am scos? Dacă îmi plăcea, nu îl scoteam. Când dai 1,3 milioane de euro pe un jucător trebuie să facă diferența, trebuie să intre în combinații, trebuie să marcheze, să dea gol. Mă așteptam la Gnahore, el are calitate, s-a văzut și în seara asta, doar că are o mică indolență.

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El când pasează, pasează în 5 metri, pasează în 3 metri și adversarul ia mingea. O să vedem noi cu Pădurariu. Este jucător valoros, talentat și o să iau mulți bani pe el. O să vedeți treaba asta, încă e copil, o să iau mulți bani. Rar vezi așa ceva, nu-l compar cu Mora, care face faza defensivă mai bine. Bîrligea a fost tare azi”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport după Sepsi – FCSB 0-0. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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