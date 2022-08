Gigi Becali, primele declarații despre nunta lui George Simion și brânza făcută cadou: ”Nu știu cât e de bun, dar măcar e patriot”

Gigi Becali se dovedește a fi, din nou, unul dintre milionarii generoși ai României. Dar, dacă de cele mai multe ori îi ajută pe cei sărmani, de această dată, latifundiarul din Pipera s-a implicat în sponsorizarea nunții lui George Simion, eveniment care va avea loc pe 27 august, la Măciuca. Iar donația lui este una care să bucure pe cei prezenți, Becali plătind pentru o tonă sau două de brânză.

Ce spune Gigi Becali despre donația făcută la nunta lui George Simion

Gigi Becali a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre sponsorizarea nunții lui George Simion. Mai mult, el ne-a dezvăluit și ce a vorbit cu liderul AUR în momentul în care a decis să îi sponsorizeze nunta.

”Da, îi voi da 2 tone de brânză lui George Simion. O să i se ducă acolo. I-am zis: ”Bă, eu la nuntă nu vin!”. Că nu merg la nunți… Și i-am zis că are mulți oameni acolo, eu îi dau brânza pentru nuntă. Ca să îl ajut pe el. Brânza e de la oaie, de la Sibiu, de acolo am luat-o, de la ciobanii de acolo”, ne-a dezvăluit Gigi Becali.

Motivul pentru care a apelat la ciobanii din zona Sibiului este unul cât se poate de simplu. Becali nu are, la dispoziție, cantitatea necesară de brânză și, în plus, a gustat ”marfa” și i-a și plăcut.

”Nu am eu atâta brânză, eu fac doar pentru mine. Este un cioban de la Sibiu care are vreo 5.000 de oi și i-am zis să ducă la nuntă. Nu știu cât, poate o tonă îi ajunge, să vedem câți oameni sunt. Dar câtă brânză are nevoie, o dau eu, cadou de nuntă.

Am mâncat și eu de la ciobanul ăla. El vinde la București, eu mă întâlnesc cu el la Biserică, în fiecare zi. E din familie de ciobani, au acolo… Mi-a adus și mie o dată o putină de brânză și mi-a plăcut. I-am și zis că atunci când am nevoie iau de la el”, a mai precizat finanțatorul FCSB.

Ce sortiment de brânză îi face cadou Becali lui George Simion

Gigi Becali a explicat pentru FANATIK și ce sortiment de brânză va ajunge pe mesele celor care vor merge la nunta lui George Simion, eveniment transformat într-o adevărată sărbătoare câmpenească în comuna Măciuca din Vâlcea.

”Brânză veche, clar! Nu poți să faci atât de multă brânză proaspătă. Ca să faci o tonă de brânză proaspătă trebuie să ai 3.000 de kile de lapte. Pentru asta trebuie să mulgi de la 10.000 de oi. De unde atâtea oi? Și dacă ar avea, ar putea să mulgă doar 3.000-4.000 de oi. Va primi brânză tare, va fi din cea veche”, ne-a mai precizat Gigi Becali.

În altă ordine de idei, fără să fie simpatizant AUR, atât de generos. Pentru că, nu trebuie să uităm, prețul a două tone de brânză nu poate fi mai mic de 10.000 de euro.

”Nu e un efort pentru mine, nu e mare lucru. În plus, băiatul (George Simion, n. red.) îmi place, e patriot, sigur e patriot, nu știu cât e de bun, dar măcar e patriot”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Gigi Becali.

George Simion va avea la nuntă peste 10.000 de invitați

, în comuna Măciuca din județul Vâlcea, iar la eveniment vor lua parte minimum 10.000 de invitați. ”Vor fi grătare, va fi bere la pahar, vin… Totul e gândit ca o petrecere câmpenească.

Au fost foarte mulți oameni și foarte multe companii care au vrut să ofere produse alimentare pentru eveniment, iar din punctul ăsta de vedere lucrurile s-au optimizat foarte bine. Mai sunt și donații ale prietenilor apropiați, ale nașilor, sunt 42 de nași totuși la nuntă”, ne-a spus un oficial AUR, implicat în eveniment.

a fost anunțată, acum ceva vreme, chiar de liderul AUR, el dorindu-și ca la eveniment să ia parte cât mai mulți oameni. Totuși, ținuta este obligatorie, portul popular românesc fiind, pe lângă brățara primită în prealabil, obligatoriu pentru accesul invitaților.

”Aștept toți românii să se bucure alături de mine. Cea mai mare bucurie pentru mine e dacă veți fi prezenți. Să veniți în cămașă populară!”, a anunțat George Simion evenimentul din 27 august.