Gigi Becali, primele declarații la aterizarea în Grecia. ”La Salonic au trăit bunicii mei. Am venit să câștigăm!” Video

Patronul campioanei României a fost însoțit pentru partida din etapa a 2-a din Europa League de și de fostul arbitru Alexandru Tudor.

Gigi Becali, amintiri la sosirea în Grecia

La scurt timp după ce a ajuns în Grecia, Gigi Becali a povestit că la Salonic s-au născut bunicii din partea mamei sale și a precizat că a mers în această deplasare pentru că a dorit să-și țină promisiunea făcută la tragerea la sorți.

ADVERTISEMENT

”De aia am și venit. Am venit la Sfântul Dimitrie, nu am venit pentru meci. Sfântul Dimitrie a făcut mari minuni. Vrei să îți spun viața lui? Sfântul Dimitrie a vindecat foarte mulți bolnavi, atunci era ciumă. Intrau în biserică, se atingeau și se vindecau de ciumă. Vomitau sânge.

Când a fost tragerea la sorți am zis ‘Sfinte Dimitrie, de vei da să jucăm cu PAOK la Salonic, voi veni la tine’. Și pentru că am promis am venit să-l vizitez. Jucătorii au programul lor, nu mă bag eu în programul lor.

ADVERTISEMENT

Mâine o să trecem pe la Sfântul Paisie, după Sfânta Liturghie, o să trecem. E posibil chiar să mergem la Sfânta Liturghie la Sfântul Dimitrie. Aici s-au născut bunicii mei. Bunica și bunicul din partea mamei aici s-au născut, aici au învățat carte. Este o țară cu tradiție. Dar acum e mai multă credință în România ca la ei.

Ei au multe biserici, dar nu le mai populează ca noi. Noi le umplem pe alea pe care le avem. La noi oamenii se întorc la credință, în lume oamenii se îndepărtează de credință. Cel mai important în credință e Hristos. Ei nu mai au tradiția împărtășaniei”, a declarat Becali, la aterizarea pe aeroportul din Salonic.

ADVERTISEMENT

Cum arată resortul unde este cazată FCSB

Patronul FCSB a stat de vorbă cu presa și înainte de plecarea în Grecia. Pe aeroportul din Otopeni, el s în partida cu PAOK Salonic și astfel să ia o opțiune serioasă pentru a termina în primele 8 în grupa de Europa League.

Gigi Becali a avut un , după ce acesta și-a vopsit părul blond, și a anunțat că jucătorul nu va fi titular la întâlnirea cu formația pregătită de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Reporterii FANATIK prezenți la Salonic au vizitat . ”Hyatt Regency Thessaloniki” se află la 13 kilometri de stadionul ”Toumba”, iar distanța poate fi parcursă cu autocarul în 20 de minute.

Gigi Becali, primele declarații la aterizarea în Grecia. "La Salonic au trăit bunicii mei. Am venit să câștigăm!"