FCSB a avut parte de o etapă perfectă în SuperLiga. Formația finanțată de Gigi Becali a câștigat, scor 3-0 cu Hermannstadt și . Vicecampioana a luat avans în fruntea clasamentului, iar Gigi Becali a oferit primele reacții la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, primele reacții după ce FCSB a ajuns la 8 puncte avans de CFR. „V-am spus că face Dumnezeu dreptate!”

Gigi Becali era convins că FCSB va avea parte de o etapă perfectă. Latifundiarul din Pipera se aștepta la o astfel de rundă, după ce s-a întâmplat în derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, când .

„Eu am declarat că va face Dumnezeu dreptate. Am zis: ‘O să facă Dumnezeu dreptate’. Și aseară a făcut-o și mai bine la ce s-a întâmplat cu Sebastian Colțescu. Nu ni s-au luat două puncte? Cum să anulezi golul și să scoți mingea din poartă?

Aseară mai aveau puțin și scoteau din nou mingea din poartă. ‘Domne, că e ofsaid’. În primul rând, uită-te bine acolo. Este adevărat că jucătorul e în ofsaid, dar nu ați luat momentul când dă mingea”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, vehement după faza controversată din Sepsi – CFR Cluj 2-1: „Mai aveau puțin și o scoteau din poartă iar”

Gigi Becali a comentat . Damașcan a marcat în minutul 85, golul a fost analizat și validat de VAR, însă reluările au indicat un ofsaid la Rondon în construcția fazei. Patronul FCSB susține că reușita covăsnenilor a fost perfect valabilă.

„Deja jucătorul se retrage un metru în spate când primește mingea. Mă refer la Rondon. Când a primit mingea s-a retras un metru sau doi în spate. Nu e acela momentul.

Ei au tras liniile când nici nu era vorba să lovească mingea ceilalți, să o primească. Mai aveau puțin și o scoteau din poartă iar. Căutau pe acolo, iar voiau să scoată mingea din poartă. S-a făcut dreptatea. Am zis că face Dumnezeu dreptate și a făcut-o.

Dacă jucăm așa nu poate nimeni să ne stea în cale. Eu am vorbit și cu patronul de la Sibiu și am zis: ‘Bă, nu trebuie să fii supărat pentru că la cum am jucat noi, nu că sunteți slabi, nu poate să ne stea nimeni în cale’.

Am jucat din prima și în viteză. Nu au fost nici măcar două atingeri. A fost din prima, i-am năucit, nu știau încotro să o apuce”, au fost declarațiile lui Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

