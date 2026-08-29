Sport

Gigi Becali a dat-o în bară cu una dintre primele sale afaceri: ”Mirosea toată comuna”

Gigi Becali (68 de ani) este recunoscut pentru flerul pe care îl are în afaceri. Însă, patronul FCSB a făcut și greșeli la viața sa, iar una dintre ele a ieșit la iveală.
Traian Terzian
29.08.2026 | 13:05
Gigi Becali a dato in bara cu una dintre primele sale afaceri Mirosea toata comuna
ULTIMA ORĂ
Cum a comis-o Gigi Becali (68 de ani) la una dintre primele sale afaceri. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La începuturile sale în afaceri, pe lângă turma de oi și achiziționarea de terenuri, Gigi Becali se ocupa și cu comerțul. La un transport adus din Turcia, milionarul din Pipera a fost foarte aproape să piardă toată investiția din cauza unei greșeli flagrante.

Poveste uluitoare despre o afacere făcută de Gigi Becali

Una dintre primele afaceri de după Revoluție făcute de Gigi Becali a fost să aducă din Turcia două tiruri pline cu săpun. Dragoș Anghel, fiul fostului președinte de la Dinamo, Vasile Anghel, a povestit că marfa a fost uitată în soare și a început să se topească.

ADVERTISEMENT

”Gigi a început să cumpere terenuri, să facă afaceri, să aducă blugi. Iar mă înjură, ce o să mă bodogăne o anumită persoană, dar nu mai contează. Până la urmă e haios, n-a făcut ceva rău sau că-i fraier și nu-i deștept sau ceva. Departe de mine gândul ăsta. Ce știa lumea atunci?

S-a dus cu un prieten de-al nostru în Turcia, care a murit, Dumnezeu să-l ierte!, să cumpere două tiruri de săpun, să le vândă în România. Și erau calupuri, verzi de mere și galbene de lămâie. Au ajuns seara târziu și au parcat în fața casei lui Gigi.

ADVERTISEMENT
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți”...
Digi24.ro
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump

A doua zi, soare, au început să se topească săpunurile. Mirosea toată comuna a măr și a lămâie. Le-au luat repede, le-au dus de acolo și după aia le-au vândut în etape. Gigi a fost șmecher. N-a fost niciodată fraier”, a declarat Dragoș Anghel, la podcastul iAM Ștucan.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Andrei Rațiu a spus ”DA” pentru transfer și negocierile sunt avansate
Digisport.ro
Ce lovitură! Andrei Rațiu a spus ”DA” pentru transfer și negocierile sunt avansate

De la cine a învățat Gigi Becali fotbal

Fiul fostului conducător de la Dinamo a mărturisit că pe lângă faptul că are un fler extraordinar în afaceri, la fel ca mai toți machidonii, Gigi Becali reușește să citească foarte repede oamenii și prinde imediat orice i se spune.

ADVERTISEMENT

”E dat naibii și miroase oamenii imediat. Și datorită trecutului mai tumultos, când era tânăr și era obligat să se descurce într-un fel sau altul printre hiene. Că altfel te ciupeau, te luau toți. Și e foarte deștept. Dat naibii. Și să știi că învață repede orice.

Uite tot ce vorbește el despre fotbal. Câteodată și pe mine mă lasă… Nu uimit, că eu știu de care-i sursa, Mihai Stoica, tobă de fotbal. Discută ore în șir cu el, de șapte ori pe zi, și îi face analiza unui meci imediat după. De unde știe Gigi de posesie, de marcaje, ții mingea, pleci perpendicular pe poartă?”, a mai afirmat Dragoș Anghel.

ADVERTISEMENT
2.67 este acum cota Betano pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” la meciul FCSB - UTA
S-au decis: Ce se întâmplă cu Dennis Man după ce Atalanta și-a manifestat...
Fanatik
S-au decis: Ce se întâmplă cu Dennis Man după ce Atalanta și-a manifestat interesul pentru el
Universitatea Craiova, ignorată total de Getafe. Ce au postat spaniolii după ce și-au...
Fanatik
Universitatea Craiova, ignorată total de Getafe. Ce au postat spaniolii după ce și-au aflat adversarii din Conference League
Telenovela s-a încheiat! Se face transferul lui Andrei Rațiu în Premier League: „Jucătorul...
Fanatik
Telenovela s-a încheiat! Se face transferul lui Andrei Rațiu în Premier League: „Jucătorul și-a dat acordul”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Zeljko Kopic a fost ofertat de două echipe din România, dar croatul le-a...
iamsport.ro
Zeljko Kopic a fost ofertat de două echipe din România, dar croatul le-a dat un răspuns-bombă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!