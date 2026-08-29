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La începuturile sale în afaceri, pe lângă turma de oi și achiziționarea de terenuri, Gigi Becali se ocupa și cu comerțul. La un transport adus din Turcia, milionarul din Pipera a fost foarte aproape să piardă toată investiția din cauza unei greșeli flagrante.

Poveste uluitoare despre o afacere făcută de Gigi Becali

Una dintre primele afaceri de după Revoluție făcute de Gigi Becali a fost să aducă din Turcia două tiruri pline cu săpun. Dragoș Anghel, fiul fostului președinte de la Dinamo, Vasile Anghel, a povestit că marfa a fost uitată în soare și a început să se topească.

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”Gigi a început să cumpere terenuri, să facă afaceri, să aducă blugi. Iar mă înjură, ce o să mă bodogăne o anumită persoană, dar nu mai contează. Până la urmă e haios, n-a făcut ceva rău sau că-i fraier și nu-i deștept sau ceva. Departe de mine gândul ăsta. Ce știa lumea atunci?

S-a dus cu un prieten de-al nostru în Turcia, care a murit, Dumnezeu să-l ierte!, să cumpere două tiruri de săpun, să le vândă în România. Și erau calupuri, verzi de mere și galbene de lămâie. Au ajuns seara târziu și au parcat în fața casei lui Gigi.

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A doua zi, soare, au început să se topească săpunurile. Mirosea toată comuna a măr și a lămâie. Le-au luat repede, le-au dus de acolo și după aia le-au vândut în etape. Gigi a fost șmecher. N-a fost niciodată fraier”, a declarat Dragoș Anghel, la podcastul .

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De la cine a învățat Gigi Becali fotbal

Fiul fostului conducător de la Dinamo a mărturisit că pe lângă faptul că are un , la fel ca mai toți machidonii, Gigi Becali reușește să citească foarte repede oamenii și prinde imediat orice i se spune.

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”E dat naibii și miroase oamenii imediat. Și datorită trecutului mai tumultos, când era tânăr și era obligat să se descurce într-un fel sau altul printre hiene. Că altfel te ciupeau, te luau toți. Și e foarte deștept. Dat naibii. Și să știi că învață repede orice.

Uite tot . Câteodată și pe mine mă lasă… Nu uimit, că eu știu de care-i sursa, Mihai Stoica, tobă de fotbal. Discută ore în șir cu el, de șapte ori pe zi, și îi face analiza unui meci imediat după. De unde știe Gigi de posesie, de marcaje, ții mingea, pleci perpendicular pe poartă?”, a mai afirmat Dragoș Anghel.