Gigi Becali, privilegiatul lui Nicușor Dan la consultările privind formarea noului guvern: „Nu poate să aibă împăratul interes la președinte”

Gigi Becali (67 de ani) s-a prezentat în cursul zilei de joi la Palatul Cotroceni pentru a lua parte la consultările organizate de președintele Nicușor Dan (56 de ani) în sensul numirii unui nou guvern. Chiar dacă nu a reușit să ajungă în timp util, patronul de la FCSB tot a fost primit de către Administrația Prezidențială, chiar la dorința exprimată de președinte în acest sens.

Gigi Becali, primit de Nicușor Dan la consultări chiar dacă a întârziat

După ce a discutat cu Nicușor Dan, omul de afaceri din Pipera a făcut o serie de declarații. Printre altele, Becali i-a urat succes președintelui în tentativa sa de a numi cât mai repede un nou premier și, de asemenea, și-a prezentat punctul de vedere vizavi de această chestiune. „Azi a fost o mică minune, fiind sărbătoare, Înălțarea, mă gândeam că dacă reușesc să mă împărtășesc, să scap mai repede (n.r. de la slujbă), mă duc la consultări. Am scăpat la ora 12 și ceva, am sunat la doamna Delia de la protocol (n.r. Delia Dinu, șefa departamentului de protocol de la Cotroceni).

A zis «Domnule Becali s-au terminat consultările, dar domnul președinte a zis că dacă vreți să mai veniți…». Să-i dea Dumnezeu înțelepciune să facă Guvernul! Pentru ce am zis, a făcut Domnul mai mult de 100 de ori. Am avut mai mult discuții amicale privind președinția. Pentru că am avut președinți, știți cum i-am avut, și acum avem un președinte cu minte liniștită. Acolo unde e omul bun, vine Dumnezeu, pune El mâna.

Și va pune Dumnezeu mâna pe mintea lui și va face ce trebuie să facă. O să vedeți, așa cât este de blând, așa cât este de cuminte. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul care poate să aibă oameni de guvernare. Că nu au ceilalți. Are și USR-ul oameni deștepți, dar nu lucrează pentru România. Lucrează pentru alte state, pentru alții, pentru alte interese”, , citat de hotnews.ro.

Gigi Becali știe ce trebuie să facă Nicușor Dan pentru a rezolva situația destul de tensionată

Cu aceeași ocazie, și ce l-a sfătuit pe președinte să facă pentru a înclina în favoarea sa balanța disputei cu Ilie Bolojan. De asemenea, Becali a anunțat și că a decis să voteze în Parlament orice variantă de guvern susținută de Nicușor Dan: „Votez ce nominalizează președintele. Nu poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împăratul. Înțelegeți? Dar eu ce nominalizează președintele, votez. Adică merg pe înțelepciunea lui. Există grupări care ar susține un Guvern, și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. Păi, dacă le frică de Bolojan, fă-le să le fie frică de dumneavoastră, nu de Bolojan! Ăsta a fost sfatul meu”.