Cum l-a numit Gigi Becali pe Emeric Ienei după moartea fostului antrenor al Stelei: „Mâine, poimâine sunt și eu în coșciug”

Moartea lui Emeric Ienei a provocat un șir de reacții în lumea fotbalului românesc. Ce a spus, de fapt, Gigi Becali despre dispariția fostului mare jucător și antrenor român.
Mihai Dragomir
05.11.2025 | 14:15
Gigi Becali, îndurerat de moartea lui Emeric Ienei. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Fotbalul românesc a primit o lovitură dură în ziua de miercuri, 5 noiembrie. Emeric Ienei, fostul mare jucător și antrenor român, a plecat dintre noi la 88 de ani. Gigi Becali a oferit o primă reacție tulburătoare.

Gigi Becali, afectat de moartea lui Emeric Ienei. L-a numit „un om de mare calitate”

Numele Emeric Ienei va rămâne pe vecie în istoria fotbalului românesc. Primul și singurul antrenor român care a adus Cupa Campionilor Europeni în România după triumful contra Barcelonei din mai 1986 la Sevilla nu se mai află acum printre noi.

Gigi Becali a fost puternic afectat de moartea lui Emeric Ienei. După ce FCSB a reacționat în mediul online, patronul campioanei României a oferit de asemenea o primă reacție, plină de durere.

„Om de mare calitate, om bun, bun, Dumnezeu să-l ierte, să se ducă în rai, că era mare calitate de om! Era om de mare calitate. Vezi ce înseamnă când e omul bun, când moare îl laudă lumea și zice «om de mare calitate», dar dacă e om rău, nu mai zice așa, zice «condoleanțe». Dar nu zice ca la Ienei, «om de mare calitate».

(n.r.  Când vedeți că se duc ușor, ușor legendele de la Steaua, știind și războiul pe care îl aveți cu unele dintre ele, vă pare rău? Regretați că s-a ajuns într-o asemenea situație?) Păi, au murit împărați mari, și eu ce… mâine-poimâine sunt și eu în coșciug, ce mare lucru?! Toată lumea moare!

Câți ani avea? (n.r.  Avea 88 de ani) Păi și care-i treaba? Și eu, și tu, și copiii, și toți acolo ajungem! Nu există nimeni care scapă de acolo”, a fost reacția Gigi Becali, pentru iAMSport.

De ce a murit Emeric Ienei, de fapt

Numeroasele probleme medicale din ultimii ani nu i-au dat pace lui Emeric Ienei. Dispărut aproape complet din spațiul public, fostul mare tehnician român și-a petrecut ultima perioadă din viață internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

El a ajuns la unitatea medicală după ce a suferit o pneumonie severă. Complicațiile i-au fost fatale, iar dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie, i-a adus sfârșitul existenței.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Acum la punctele de presă!