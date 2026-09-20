ADVERTISEMENT

FCSB a arătat foarte rău în defensivă în acest sezon, după ce a încasat foarte multe goluri în SuperLiga României, dar a primit și 7 goluri în dubla din UEFA Conference League cu letonii de la Auda. Gigi Becali nu se impacientează, întrucât în următoarea perioadă doi apărători vor redeveni disponibili. Este vorba despre Mihai Popescu și Andre Duarte, în timp ce Siyabonga Ngezana va reveni în 2027.

Gigi Becali anunță reveniri importante la FCSB după pauza internațională

După ce a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK, anume că Gigi Becali s-a arătat entuziasmat de pauza uriașă pe care echipa sa o va avea la dispoziție pentru a se pune la punct.

ADVERTISEMENT

După ce FCSB a arătat carențe defensive în acest sezon, Gigi Becali a anunțat că și Andre Duarte, suspendat în ultimele două etape. El a spus și despre Ngezana că va fi apt, însă Totuși, Reghecampf i-ar putea avea disponibili pe toți cei trei fundași pentru ultima parte a sezonului regulat, în care FCSB va încerca să-și asigure un loc de play-off pentru a evita situația din stagiunea precedentă:

„E bună treaba dacă sunt trei săptămâni… avem timp! Până atunci, în trei săptămâni, vine și Ngezana, vine și Mișu Popescu. (n.r. – Mihai Stoica a zis că Ngezana nu mai joacă anul ăsta) Nu știu, vine Mișu, na! Vine Duarte. Nu mai facem gafele alea. Nu mai luăm goluri la mișto.

ADVERTISEMENT

Bine, eu nu vorbesc de meciul de aseară. Nu gafele au contat, că oricum ne băteau, că veneau peste noi. Ne călăreau, ne făceau praf oricum. A fost prea puternică aseară Craiova. Nu e vina lui Dawa neapărat, oricum ne băteau. Nu din cauza greșelilor ai luat cinci goluri, că nu poți să iei cinci goluri din cinci greșeli”, a declarat Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu a revenit pe teren la doar 5 luni după ruptura de ligamente, însă problemele au continuat

Oficialii FCSB s-au entuziasmat atunci când Mihai Popescu a revenit pe teren la doar 5 luni după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior într-un meci al naționalei României. Fundașul de 33 de ani a revenit chiar într-o formă foarte bună, atât din punct de vedere defensiv, cât și ofensiv.

ADVERTISEMENT

Totuși, după câteva meciuri, Această întâmplare l-a făcut pe Mihai Stoica să ia o decizie radicală, anume că niciun fotbalist de la FCSB nu va mai fi forțat să reintre rapid pe teren după o astfel de accidentare, ci va fi introdus treptat după timpul recomandat de pauză, adică între 9 și 12 luni.

„Deci, niciun jucător nu va mai juca în mai puțin de 9 luni de zile după o astfel de intervenție, indiferent că vine nu știu ce doctor și îmi spune că e gata în șase luni. Americanii nu sunt proști, sunt evoluați la capitolul ăsta. La ei, ruptură de ligamente încrucișate, gata un an, la revedere. În Anglia, în Scoția, la fel. Ianis putea să joace, dar nu l-au lăsat. Așa vom face și noi. Nu mai băgăm jucători să joace că spune chirurgul X”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la Fanatik.