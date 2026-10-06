Gigi Becali, propunere de lege după ce a fost nevoit să mute Biserica de la Techirghiol. Ce vrea să facă deputatul

ADVERTISEMENT

În data de 5 octombrie, Gigi Becali a înregistrat la Senat o propunere de lege după ce a fost nevoit să mute Biserica de la Techirghiol. Aceasta este intitulată „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (Legea nr. 169/2026)”.

Gigi Becali, solicitare privind Codul de urbanism

Gigi Becali și-a propus să lupte în instanță după ce . Politicianul care este deputat în Camera Deputaților a fost nevoit să caute altă locație pentru biserica de la Techirghiol. , însă patronul de la FCSB a decis să nu renunțe prea ușor la proiectul său.

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera, membru în Comisia juridică, a vorbit despre planurile sale în această direcție. Astfel, a declarat că a inițiat un proiect de lege care solicită modificarea recentă a Codului de urbanism, care a intrat în vigoare în august 2026. Vrea să recurgă la o schimbare în ceea ce privește lăcașurile de cult.

Biserica sa era, de fapt, o construcție din lemn, demontabilă și care nu ar fi afectat mediul înconjurător. Astfel, în calitate de deputat, vrea să creeze o excepție legală pentru astfel de lăcașuri de cult. Cere ca bisericile să fie construite doar prin notificarea primăriei, chiar dacă este vorba de arii protejate. În felul acesta proiectele nu vor mai avea nevoie de aviz de mediu, dacă este vorba de un teren privat.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, actul normativ urmărește instituirea unui regim procedural simplificat pentru edificarea, în mediul rural, în intravilan sau extravilan, inclusiv în perimetrul ariilor naturale protejate, a unor construcții noi având destinația exclusivă de lăcaș de cult. Prin urmare, aceste lăcașuri, susține Gigi Becali, ar urma să fie de mici dimensiuni.

ADVERTISEMENT

Ce dimensiuni prevede actul normativ legat de Biserică

Totodată, inițiativa sa arată că este vorba de o suprafață construită desfășurată de maximum 130 mp. În plus, construcția va fi realizată la solicitarea ori cu acordul expres al unei unități de cult aparținând unui cult recunoscut potrivit legii. În declarațiile sale, afaceristul a numit-o „legea cultelor”, însă este mai degrabă o modificare a reglementărilor urbanistice.

ADVERTISEMENT

„Stai să vezi și cu biserica. Sunt în Comisia Juridică. Nu mă lași că ai tu arie protejată? Am băgat legea cultelor acum, o votează Parlamentul imediat. Zic: Biserică până 120 de metri poate să fie arie protejată, dacă ești proprietar, nu mai ai nevoie de mediu (n.r. aprobare din partea Gărzii de Mediu). Și tot fac biserica!”, a declarat Gigi Becali, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Lege nouă pentru lăcașurile de cult?

Proiectul propus de Gigi Becali prevede ca noile lăcașuri de cult să fie ridicate numai în baza notificării transmise autorităților administrației publice locale. Afaceristul și-a argumentat această motivație chiar în expunerea de motive a planului său. A mai subliniat și faptul că o astfel de schimbare reprezintă o măsură prin care statul facilitează exercitarea efectivă a libertății religioase.

ADVERTISEMENT

„Necesitatea reglementării rezultă din caracterul particular al lăcașurilor de cult de mici dimensiuni, atât sub aspectul destinației lor exclusive, cât și sub aspectul rolului spiritual, social, cultural, istoric și comunitar pe care îl îndeplinesc, precum și din necesitatea asigurării unui raport rezonabil și proporțional între dimensiunea și impactul concret al unei asemenea construcții și sarcina administrativă impusă pentru realizarea acesteia”, se arată în inițiativa propusă de patronul de la FCSB, conform .

Pe scurt, proiectul afaceristului propune introducerea unei noi excepții la art. 294 alin. (2) din Codul urbanismului. În esență, Gigi Becali vrea ca lăcașuri de cult vizate să îndeplinească mai multe condiții. Printre acestea se numără faptul că Biserica trebuie să fie într-o unitate administrativ-teritorială rurală.

De asemenea, lăcașul de cult poate să se ridice pe teren privat sau de obște. O altă condiție este să existe solicitarea sau acordul unei unități a unui cult recunoscut. Pe listă se mai regăsește și construirea unei astfel de proprietăți pe locuri care au fost deja sfințite de ierarhii cultului. Proiectul lui Gigi Becali nu spune însă dacă oricine poate construi pur și simplu o biserică de 130 mp într-o rezervație.