Gigi Becali pune capăt carierei de fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB: „Dacă i-am dat 240.000 de euro în două luni înseamnă că nu-l respect?”

Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că aventura ca fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB s-a încheiat.
Iulian Stoica
02.09.2025 | 12:49
Gigi Becali, anunț de ultima oră vizavi de situația lui Vlad Chiricheș la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Meciul dintre CFR Cluj și FCSB a produs un moment inedit. Deși nu era accidentat, Vlad Chiricheș a fost înlocuit în minutul 29 al duelului, asta după ce îl scăpase din marcaj pe Djokovic la primul gol al ardelenilor. Gigi Becali a transmis care este situația veterenului.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis că vrea să aducă un fundaș central la echipă, asta după ce locul pe listă va fi lăsat descoperit de Vlad Chiricheș Patronul de la FCSB a transmis că i-a oferit 240.000 de euro fundașului, banii pe care i-ar fi încasat pe tot sezonul, și că veteranul nu va mai juca deloc.

În schimb, Gigi Becali i-a pregătit, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, un loc de conducere în club. Omul de afaceri a ținut să evidențieze că i-a oferit cei 240.000 de euro lui Chiricheș sub formă de respect, asta după ce mai multe voci din spațiul mediatic au expus faptul că veteranul a fost umilit.

„(n.r. – Ați reușit să rezolvați ceva cu fundașul propus?) Nu, nu e nicio urgență. Doar de două zile m-am hotărât. Le-am spus să urmărească ceva, să găsească ceva. Din România nu sunt, din străinătate trebuie să luăm.

Chiricheș nu va mai juca! I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă.

„240.000 de euro i-a luat Chiricheș în două luni! Eu vreau să rămână în club”

240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect, sau nu îl respect? Dacă îi dau 240.000 de euro în două luni, te respect, sau nu te respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu? Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro.

(n.r. – Ce s-a schimbat la Chiricheș față de sezonul trecut?) Eu cred că e vârsta! Chiar am întrebat un medic și mi-a spus că de la o vârstă, când faci sport de performanță, poți să faci dintr-un foc. Trupul nu mai poate să răspundă. Anul trecut a fost cel mai bun el, numărul 1, drept dovadă că eu m-am rugat de el să prelungească.

Acum sunt 3 meciuri, am spus că mai aștept, că mai aștept… Eu vreau să rămână în club! El nu e un om supărăcios! Nu s-a supărat că l-am schimbat. E un om cuminte, cu un caracter extraordinar și eu cred că va rămâne.

Dacă jucam în vreo calificare și Djokovic dădea un gol de lângă tine, la mișto, înseamnă că tu ai curățat echipa toată! Vlad Chiricheș e un capitol închis la FCSB. O să îl scoatem de pe listă. Fundașul pe care îl luăm va intra în locul lui”, a declarat Gigi becali.

