Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv

A început revoluția la FCSB. Campioana en-titre pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri. Mirel Rădoi va avea pe mână un buget uriaș, de care vor răspunde și Meme Stoica și Adi Ilie
Cristian Măciucă
12.03.2026 | 11:15
Gigi Becali pune la bataie un buget urias pentru transferuri la FCSB Raspund Meme Mirel Radoi si Adi Ilie Vor fi lucruri frumoase Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fanii celor de la FCSB au din nou speranțe odată cu venirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) în calitate de antrenor principal. Gigi Becali vrea să schimbe strategia la 180 de grade și va lăsa staff-ul tehnic să se ocupe de transferuri, alături de Mihai Stoica și de Adrian Ilie.

Gigi Becali, buget uriaș de transferuri la FCSB. Ce pregătesc Mirel Rădoi, Meme Stoica și Adi Ilie

Toată suflarea roș-albastră e în extaz după ce Gigi Becali l-a numit principal pe Mirel Rădoi. Următorul nume mare care urmează să se alăture campioanei României este Adrian Ilie. „Cobra” va fi șeful departamentului de scouting de la FCSB. Suporterii speră ca Rădoi să continue și din vară la FCSB, mai ales că patronul a pregătit un buget uriaș pentru achiziții.

ADVERTISEMENT

„Din ce am înțeles, va fi un buget pentru transferuri. Am înțeles că va face un buget de 5-6 milioane de euro de care vor răspunde Adi Ilie, Mirel și Meme. Deci, la treabă!”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Am avut o discuție amicală, noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Ne cunoaștem între noi. A fost o discuție în care ‘Te duci și dai cu pumnul în masă și lucrurile să revină la normal’. A fost o discuție constructivă. 

ADVERTISEMENT
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din...
Digi24.ro
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România

Cu Mirel e mai greu. Eu îl știu foarte bine ce atitudine are în vestiar, ce atitudine are cu jucătorii. Ați văzut și la Craiova. La el nu contează cine ești. Contează să te antrenezi și să joci. Nu contează cine ești. După poți sta pe tușă, indiferent cine ești. Atitudinea lui va schimba și atitudinea jucătorilor”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de...
Digisport.ro
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica îl așteaptă cu brațele deschise pe Adrian Ilie la FCSB

Încântat la maximum că va lucra cu Mirel Rădoi la FCSB, Mihai Stoica îl așteaptă cu brațele deschise și pe Adrian Ilie. Președintele C.A. a pregătit deja biroul pentru „Cobra”. „Adrian este o legendă a Stelei, un om cu care eu am o relație excepțională și uite chiar mă gândesc cum face Domnul, cum practic am făcut Revelionul împreună fără să știm că am putea să colaborăm după o perioadă atât de scurtă. Rămâne de văzut.

Adrian oricum este implicat în multe proiecte. Nu se pune problema ca el să vină în fiecare zi aici. Dar oricând și orice sugestie o luăm în considerare și ne vom ocupa. E un nou început și pe mine mă bucură. Poate nu par, dar acum sunt puțin sunt puțin copleșit de tot ce ce s-a întâmplat pentru că am avut emoții mari. Mă gândeam se va face sau nu se va face și uite că acum e tot în regulă!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustata RUPE TACEREA dupa VENIREA lui Radoi la FCSB. Suporterii, PRIMIRE DE GALA in cantonament

Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am...
Fanatik
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
Universitatea Craiova a anunţat care e principalul adversar la titlu în SuperLiga: “Nu...
Fanatik
Universitatea Craiova a anunţat care e principalul adversar la titlu în SuperLiga: “Nu ne vom opri!”
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară:...
Fanatik
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A sărit să-l bată pe finanțatorul echipei din Liga 1: 'Bă, tu trimiți...
iamsport.ro
A sărit să-l bată pe finanțatorul echipei din Liga 1: 'Bă, tu trimiți nevestele jucătorilor la produs?'. A fost nevoie de intervenția poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!