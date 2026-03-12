Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fanii celor de la FCSB au din nou speranțe odată cu venirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) în calitate de antrenor principal. și va lăsa staff-ul tehnic să se ocupe de transferuri, alături de Mihai Stoica și de Adrian Ilie.

Gigi Becali, buget uriaș de transferuri la FCSB. Ce pregătesc Mirel Rădoi, Meme Stoica și Adi Ilie

Toată suflarea roș-albastră e în extaz după ce Gigi Becali l-a numit principal pe Mirel Rădoi. Următorul nume mare care urmează să se alăture campioanei României este Adrian Ilie. „Cobra” va fi șeful departamentului de scouting de la FCSB. , mai ales că patronul a pregătit un buget uriaș pentru achiziții.

„Din ce am înțeles, va fi un buget pentru transferuri. Am înțeles că va face un buget de 5-6 milioane de euro de care vor răspunde Adi Ilie, Mirel și Meme. Deci, la treabă!”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Am avut o discuție amicală, noi ne cunoaștem de foarte mult timp. Ne cunoaștem între noi. A fost o discuție în care ‘Te duci și dai cu pumnul în masă și lucrurile să revină la normal’. A fost o discuție constructivă.

Cu Mirel e mai greu. Eu îl știu foarte bine ce atitudine are în vestiar, ce atitudine are cu jucătorii. Ați văzut și la Craiova. La el nu contează cine ești. Contează să te antrenezi și să joci. Nu contează cine ești. După poți sta pe tușă, indiferent cine ești. Atitudinea lui va schimba și atitudinea jucătorilor”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

Mihai Stoica îl așteaptă cu brațele deschise pe Adrian Ilie la FCSB

îl așteaptă cu brațele deschise și pe Adrian Ilie. . „Adrian este o legendă a Stelei, un om cu care eu am o relație excepțională și uite chiar mă gândesc cum face Domnul, cum practic am făcut Revelionul împreună fără să știm că am putea să colaborăm după o perioadă atât de scurtă. Rămâne de văzut.

Adrian oricum este implicat în multe proiecte. Nu se pune problema ca el să vină în fiecare zi aici. Dar oricând și orice sugestie o luăm în considerare și ne vom ocupa. E un nou început și pe mine mă bucură. Poate nu par, dar acum sunt puțin sunt puțin copleșit de tot ce ce s-a întâmplat pentru că am avut emoții mari. Mă gândeam se va face sau nu se va face și uite că acum e tot în regulă!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

