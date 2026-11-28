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Denis Drăguș a spart gheața la FCSB în confruntarea cu Csikszereda, însă prestația internaționalului român nu l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. Patronul a anunțat că va pune mâna pe telefon și îl va suna personal pe atacant pentru a renunța la un procedeu tehnic.

Gigi Becali, enervat de Denis Drăguș în FCSB – Csikszereda 2-0: „Îl sun mâine și îi zic să termine!”

Denis Drăguș a avut nevoie d . Cu toate acestea, internaționalul român nu a scăpat de criticile lui Gigi Becali la finalul . Latifundiarul din Pipera a fost deranjat de faptul că atacantul a apelat în repetate rânduri la pasele cu călcâiul.

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„Și cu Drăguș o să vorbesc, ce e asta!? Nu ai voie călcâi! Toată ziua, ce înseamnă asta!? Normal că m-a deranjat, îl sun mâine pe Drăguș și îi zic să termine.

Nu am văzut la Yamal așa ceva, la Neymar, la Messi… mai vedeam câte unul frumos, spectaculos, dar așa ceva? De parcă se joacă meciul doar din călcâie”, a declarat Gigi Becali, la

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Gigi Becali nu și-a pierdut încrederea în Drăguș: „E prea valoros!”

În ciuda nemulțumirilor exprimate la adresa internaționalului român, Gigi Becali este convins că Denis Drăguș va deveni un fotbalist important pentru FCSB. Patronul roș-albaștrilor a ținut însă să evidențieze prestația lui Alexandru Stoian, despre care a spus că a fost superior atacantului naționalei României.

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„Drăguș dă semne că își va reveni. Calitățile lui se știu, se văd și când joacă prost. Doar că trebuie să își intre în mână. Nu am dubii în privința lui, e prea valoros ca jucător. Trebuie să aibă cu cine să joace. Dar trebuie să termine cu călcâiele. În seara asta, m-a încântat și am văzut un câștig la Stoian. A fost mai bun decât Drăguș!”, a mai spus finanțatorul FCSB.

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Pe ce post va juca Drăguș de acum înainte

Gigi Becali a dezvăluit că îi va schimba postul în teren lui Denis Drăguș. „Drăguș a încercat în seara asta să scape de meteahna asta (n.r. – individualismul). Avem nevoie de un număr 10. Atunci se va schimba tot jocul. Eu așa cred, că Drăguș driblează și pierde mingea pentru că nu are cu cine juca. Un număr 10 va veni 100%.

Cisotti, părerea mea, e titular, dar va juca în stânga, pe bandă. Dacă e Cisotti, nu va mai juca Drăguș acolo. Drăguș intră centru, atacant”, a conchis Gigi Becali.