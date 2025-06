Gigi Becali pune piciorul în prag: TikTok, interzis la FCSB! Veste tristă pentru Ștefan Târnovanu, Darius Olaru și Adrian Șut: „Bine că mi-ați zis”

Odată cu vacanța, trei dintre cei mai importanți fotbaliști ai campioanei României au devenit virali pe TikTok. Ștefan Târnovanu, Darius Olaru și Adrian Șut sunt adevărate vedete ale platformei, însă

Gigi Becali, deranjat de activitatea fotbaliștilor săi pe TikTok: „Dacă stai pe TikTok, să uiți mingea! Intră Zima în locul tău!”

Campionii României au făcut furori pe internet după câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv. După ce Ștefan Târnovanu a dat startul, Darius Olaru și Adrian Șut i-au urmat exemplul.

ADVERTISEMENT

Contul celui mai vechi dintre ei (Ștefan Târnovanu), care postează și cel mai des, a ajuns în doar câteva săptămâni la 120 de mii de urmăritori, număr pe care alți creatori de conținut îl obțin după ani întregi de muncă.

Gigi Becali a aflat despre activitatea jucătorilor săi din online și este gata să interzică TikTok-ul la FCSB: „S-au apucat de TikTok? Eu spun așa, ca să țină minte, toți care s-au apucat, o lună, două, patru cinci, dracii, dracii, dracii, îi acaparează dracul.

ADVERTISEMENT

Și apoi mintea ta, când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte. Pentru că mintea ta e drăcească, nu mai este cu Dumnezeu, cu puterea harului. Te înnebunesc. Vrei TikTok? Uită mingea! Olaru are TikTok? Să uite mingea! Cine mai are? Șut, Târnovanu? Să fie virali. Are TikTok? Mă interesez, intră Zima în poartă. Bine că mi-ați zis!”, a declarat Gigi Becali.

FCSB se pregătește de primul meci al sezonului

FCSB a disputat deja un amical în cantonamentul din Olanda și va mai juca unul pe 1 iulie, în compania celor de la FC Utrecht. În doar câteva zile, „roș-albaștrii” trebuie să fie gata pentru disputarea primului meci oficial din acest sezon, mai exact Supercupa României, pentru care vor lupta contra CFR Cluj, câștigătoarea Cupei României.

ADVERTISEMENT

Evenimentul va avea loc la Muzeul Sportului, iar fanii roș-albaștrilor pot ajunge la locație bazându-se pe următoarele coordonate: Str. Gabroveni 24, București, între Universitate și Unirii, în Centrul Vechi.