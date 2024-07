Gigi Becali pune presiune pe staff înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv: ”Își caută alibi”

După o victorie reconfortantă în manșa tur cu 7-1, campioana României a făcut spectacol și în returul cu Virtus AC din San Marino, iar pe stadionul din Ghencea .

Staff-ul tehnic de la FCSB, luat la rost de Gigi Becali înaintea ”dublei” cu Maccabi Tel Aviv

Imediat după ce FCSB s-a calificat în turul 2 preliminar din Champions League, patronul Gigi Becali s-a arătat deranjat de faptul că cei din staff-ul tehnic au lăudat-o excesiv pe Maccabi Tel Aviv.

”Acum o să le zic eu celor din club cât de bună e Maccabi. Dacă lotul e de 23 de milioane de euro cum să fie atât de bună? Mai bună decât noi nu e. Dacă noi avem 33 și ei 23. Eu văd acolo că cel mai valoros jucător e 4 milioane de euro.

Așa că să nu-mi mai spună mie ce valoare are echipa. Ei își caută alibi dacă se întâmplă ceva, ca Petrescu (n.r. – Dan Petrescu). Dacă avem pretenții de Champions League, este o echipă care trebuie eliminată.

Nu am spus că o să fie simplu. Dar ce văd acolo, normal este să o scoatem, că 33 este mai mare decât 23. Dacă vorbim de lot valoros. Să zicem mersi că am căzut cu ăștia, dacă picam cu PAOK aveau lot de 100 de milioane de euro”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

David Ankeye, atacantul dorit de Becali la FCSB

Patronul campioanei României a dezvăluit că , deoarece jucătorul în vârstă de 29 de ani nu s-a prezentat la vizita medicală atunci când a promis.

”Trebuia să vină luni și marți să facă vizita medicală. Nu a venit și l-am sunat pe impresar să nu mai vină. Că nu ne jucăm de-a FCSB. FCSB e club serios”, a spus Gigi Becali, referitor la Garita.

Latifundiarul din Pipera nu a renunțat la ideea de a aduce un atacant central în această vară și a dezvăluit că , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

”Mai avem o pistă, care a apărut azi. Atacantul de la Genoa, că nu-l știam, din presă am aflat. E posibil, e posibil să ne mai interesăm. Să vorbesc cu Pintilii, MM, Charalambous, că nu-l cunosc. Dacă ei spun că-l putem lua împrumut cu drept de cumpărare, că am vorbit deja cu Genoa, cu cineva care are intrare acolo, atunci îl luăm”, a afirmat Becali.