Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB: “E o harababură tactică! Îşi distruge singur casa”

. Gigi Becali a fost criticat pentru situația din prezent a echipei, fiind acuzat că distruge de unul singur tot ce clădise în ultimele sezoane.

Gigi Becali, răspunzător pentru situația drastică de la FCSB

FCSB se află în criză, iar echipa suferă atât în campionat cât și în cupele europene. Bucureștenii au bifat mai multe rezultate dezamăgitoare, iar Gigi Becali nu mai are răbdare cu jucătorii săi.

Analiștii FANATIK au vorbit despre situația campioanei României și consideră că patronul echipei este principalul răspunzător pentru tot ceea ce s-a întâmplat până acum.

„Harababură tehnico-tactică. Cât timp Gigi nu vine să vadă antrenamentele, nu are cum să știe ce calități au și ce posturi li se potrivesc jucătorilor. Dacă nu vine la antrenamente nu are…

că e metronom, . Șut era de Barcelona…”, a spus Vivi Răchită inițial.

Marian Aliuță este sigur. „Gigi nu poate să gândească mai bine decât un antrenor!”

Marian Aliuță a opinat la rândul său despre situația de la FCSB și consideră că Gigi Becali face mari greșeli intervenind în echipă și impunând cine și ce post să joace, deși nu cunoaște cu adevărat ce presupune să fii fotbalist.

„Tănase este un jucător important pentru FCSB. E greu de gestionat cu Gigi, la ce jucători are… Și dacă ar veni la antrenamente, ce poate să înțeleagă?

Dacă nu joci fotbal, nu ai cum să simți jucătorul. Așa pot să stau 50 de ani la raliuri, mă uit, nu am condus niciodată și îmi dau cu părerea, dar nu mă pricep.

„Gigi singur își distruge casa!”

Așa și Gigi, nu poate să gândească mai bine decât un antrenor, deși se bagă. Asta este foarte rău la FCSB. Nu toți jucătorii sunt puternici mental și clachează.

Cum juca Dennis la Dinamo și ce încredere avea și aici pare disperat. Și când a intrat în cupele europene din disperare i-au ieșit 2-3. Așa a fost și cu Băluță, deși el a clacat după un sezon bun. Gigi singur își distruge casa!”, a spus și Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.