Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB: “E o harababură tactică! Îşi distruge singur casa”

FCSB a suferit un nou eșec și pare că nu mai iese din criza în care se află de la începutul acestui sezon. Gigi Becali a fost criticat în direct pentru situația echipei.
Mihai Dragomir
14.08.2025 | 11:13
Gigi Becali pus la zid pentru haosul de la FCSB E o harababura tactica Isi distruge singur casa
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, pus la zid pentru situația FCSB-ului. Reproșuri aduse intervențiilor sale la echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a pierdut cu 0-1 pe teren propriu în fața Unirii Slobozia în etapa a 5-a din SuperLiga. Gigi Becali a fost criticat pentru situația din prezent a echipei, fiind acuzat că distruge de unul singur tot ce clădise în ultimele sezoane.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, răspunzător pentru situația drastică de la FCSB

FCSB se află în criză, iar echipa suferă atât în campionat cât și în cupele europene. Bucureștenii au bifat mai multe rezultate dezamăgitoare, iar Gigi Becali nu mai are răbdare cu jucătorii săi.

Analiștii FANATIK au vorbit despre situația campioanei României și consideră că patronul echipei este principalul răspunzător pentru tot ceea ce s-a întâmplat până acum.

ADVERTISEMENT

„Harababură tehnico-tactică. Cât timp Gigi nu vine să vadă antrenamentele, nu are cum să știe ce calități au și ce posturi li se potrivesc jucătorilor. Dacă nu vine la antrenamente nu are…

Anul trecut zicea de Lixandru e cel mai bun, că e metronom, acum că greșește că îl bagă în teren. Șut era de Barcelona…”, a spus Vivi Răchită inițial.

ADVERTISEMENT
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze...
Digi24.ro
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară

Marian Aliuță este sigur. „Gigi nu poate să gândească mai bine decât un antrenor!”

Marian Aliuță a opinat la rândul său despre situația de la FCSB și consideră că Gigi Becali face mari greșeli intervenind în echipă și impunând cine și ce post să joace, deși nu cunoaște cu adevărat ce presupune să fii fotbalist.

ADVERTISEMENT
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după...
Digisport.ro
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el

„Tănase este un jucător important pentru FCSB. E greu de gestionat cu Gigi, la ce jucători are… Și dacă ar veni la antrenamente, ce poate să înțeleagă?

ADVERTISEMENT

Dacă nu joci fotbal, nu ai cum să simți jucătorul. Așa pot să stau 50 de ani la raliuri, mă uit, nu am condus niciodată și îmi dau cu părerea, dar nu mă pricep.

„Gigi singur își distruge casa!”

Așa și Gigi, nu poate să gândească mai bine decât un antrenor, deși se bagă. Asta este foarte rău la FCSB. Nu toți jucătorii sunt puternici mental și clachează.

Cum juca Dennis la Dinamo și ce încredere avea și aici pare disperat. Și când a intrat în cupele europene din disperare i-au ieșit 2-3. Așa a fost și cu Băluță, deși el a clacat după un sezon bun. Gigi singur își distruge casa!”, a spus și Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB

Edi Iordănescu, reacţie după tensiunile uriaşe dintre suporteri şi Legia Varşovia: „Au revenit...
Fanatik
Edi Iordănescu, reacţie după tensiunile uriaşe dintre suporteri şi Legia Varşovia: „Au revenit alături de noi! Este un public incredibil”
Rapid e pregătită de derby-ul cu FCSB: „Să se califice joi şi să...
Fanatik
Rapid e pregătită de derby-ul cu FCSB: „Să se califice joi şi să ia bătaie duminică!”
Şumi, săgeţi la adresa conducerii Rapidului: “Anul trecut, la penalty-urile cu FCSB, Dinamo...
Fanatik
Şumi, săgeţi la adresa conducerii Rapidului: “Anul trecut, la penalty-urile cu FCSB, Dinamo şi U Cluj nu mai erau aşa de vocali”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!