Gigi Becali, pus la zid pentru situaţia în care a ajuns FCSB: “Este jucăria lui! Dacă vrea, mâine o desfiinţează”

Dumitru Dragomir a dezvăluit că sigurul vinovat pentru situaţia în care se află FCSB în acest moment este Gigi Becali. Fostul preşedinte al Ligii nu îi vede în nicio măsură vinovaţi pe antrenori.
Marian Popovici
27.08.2025 | 10:25
Gigi Becali pus la zid pentru situatia in care a ajuns FCSB Este jucaria lui Daca vrea maine o desfiinteaza
FCSB are un început dezastruos de sezon, cu doar 5 puncte adunate după primele şapte etape de SuperLiga. Roş-albaştrii sunt deja la 14 puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova, iar joi au meci decisiv cu Aberdeen pentru calificarea în Europa League.

Dumitru Dragomir îl vede ca unic vinovat pentru această situaţie dificilă pe Gigi Becali. Fostul şef al Ligii susţine că antrenorii nu suflă în faţa deciziilor patronului, lăudând în acelaşi timp FC Argeş, ultima echipă care a învins campioana:

„FCSB are jucători valoroşi care nu sunt puşi cum trebuie pe teren. Numai Gigi Becali e de vină. Nu îl mai acuzaţi pe Pintilii şi Charalambous. De asta au şi rezistat atât de mult lângă Gigi. Pentru că asta e jucăria lui Gigi, sunt banii lui Gigi.

Dacă ar lua bani de la Primărie… Dar nici el n-ar avea curaj să facă ce face. Dacă sunt banii lui…. Mâine, dacă vrea, o desfiinţează. Cine să îi spună ceva? Trebuie premiaţi antrenorii pentru inteligenţa de a spune mereu „da”.

„Argeşul are cel mai tare conducător al acestei ţări”

Stoica a zis o dată „nu” şi a rămas fără serviciu. Şi apoi a învăţat lecţia. La Gigi trebuie să fii în joc de glezne, trebuie să faci ce spune el, te plăteşte. Sunt banii lui, e jucăria lui. 

Argeşul are cel mai tare conducător al acestei ţări. Şi-a ales antrenor, jucători, n-a luat epave. Ăsta ar trebui să fie preşedintele Ligii. A avut rezultate cu echipa aia a lui Niculae (n.r. Astra Giurgiu). 

„Politic e jucător de minutul 1, nu e jucător de schimbare”

Dani Coman e cel mai tare conducător din ţară. N-ar face niciun compromis. Revenind la FCSB, o echipă la care nu îi ştii titularii, aia nu e echipă. Azi îi schimbi, mâine îi schimbi, poimâine îi schimbi. 

Cum să îi schimbi pe Olaru şi Cisotti? Trebuie să înţeleagă că sunt jucători de minutul 1 şi anumiţi jucători de minutul 60-70. Politic e jucător de minutul 1, nu e jucător de schimbare”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

Marian Popovici
Marian Popovici
