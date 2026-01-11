Sport

Gigi Becali râde de Dan Șucu după cel mai recent transfer: „O să fie rezervă”

Gigi Becali s-a amuzat de ultimul transfer efectuat de Dan Șucu la Rapid. Patronul FCSB consideră că noua achiziție a giuleștenilor va sta pe banca de rezerve.
Iulian Stoica
11.01.2026 | 12:40
Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu după cel mai recent transfer oficializat de Rapid. Foto: colaj Fanatik.
În ciuda faptului că Costel Gâlcă a declarat în mai multe rânduri că Rapid nu are un lot care să pună pretenții la titlu, Dan Șucu l-a adus, cel puțin pentru moment, doar pe Daniel Paraschiv. Gigi Becali, patronul FCSB, s-a amuzat de mutarea făcută de rivalul din SuperLiga.

Gigi Becali râde de Dan Șucu după transferul lui Daniel Paraschiv

Daniel Paraschiv este singurul transfer realizat de Rapid în această iarnă, deși Costel Gâlcă a cerut întăriri pe mai multe poziții. Victor Angelescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că vor fi aduși jucători, însă până în prezent acest lucru nu a fost realizat.

Întrebat despre transferul lui Daniel Paraschiv, Gigi Becali s-a amuzat de mutarea lui Dan Șucu și a amintit că fotbalistul era rezervă în liga a doua din Spania. Patronul FCSB nu crede că atacantul se va putea impune în echipa giuleștenilor.

„Nu poți să compari cu situația lui Paraschiv, să zici că renunță la bani. Păi Paraschiv era rezervă în liga a doua, la o echipă care pica în liga a treia. Lui Paraschiv îi dai 20.000 pe lună. Lui Stanciu trebuie să-i dai 80.000 pe lună, nu e aceeași situație.

E și de valoare. Paraschiv o să fie rezervă la Rapid, Stanciu nu poate să fie rezervă în România. Stanciu e prea valoros”, a spus Gigi Becali, conform DigiSport.

Cifrele lui Daniel Paraschiv

Daniel Paraschiv a părăsit SuperLiga în vara lui 2024. Real Oviedo plătea nu mai puțin de 700.000 euro în schimbul atacantului care impresiona la FC Hermannstadt. Deși văzut ca o mare speranță, Paraschiv nu a impresionat, în ciuda faptului că echipa a promovat în La Liga, la Oviedo.

Promovarea în La Liga a făcut ca Real Oviedo să îl împrumute pe Daniel Paraschiv la Leonesa, în liga a doua din Spania. Atacantul a bifat doar 10 prezențe și un gol la Leonesa, astfel că împrumutul a fost întrerupt.

Rapid a intrat pe fir după ce a aflat că Paraschiv și-a întrerupt înțelegerea cu Leonesa, astfel că l-a împrumutat de la Real Oviedo până în vară. De menționat este faptul că Dan Șucu are opțiune de transfer definitiv. FANATIK a dezvăluit că Paraschiv va avea un salariu lunar de 16.000 euro la formația din Giulești.

  • 800.000 euro este cota lui Daniel Paraschiv
  • 87 meciuri, 25 de goluri și 7 pase decisive a adunat atacantul la nivelul SuperLigii
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
