Gigi Becali râde de Dan Șucu după cel mai recent transfer: „O să fie rezervă”

În ciuda faptului că Costel Gâlcă a declarat în mai multe rânduri că Rapid nu are un lot care să pună pretenții la titlu, Dan Șucu l-a adus, cel puțin pentru moment, doar pe Daniel Paraschiv. Gigi Becali, patronul FCSB, s-a amuzat de mutarea făcută de rivalul din SuperLiga.

Gigi Becali râde de Dan Șucu după transferul lui Daniel Paraschiv

Daniel Paraschiv este singurul transfer realizat de Rapid în această iarnă, deși Costel Gâlcă a cerut întăriri pe mai multe poziții. , însă până în prezent acest lucru nu a fost realizat.

Întrebat despre transferul lui Daniel Paraschiv, Gigi Becali s-a amuzat de mutarea lui Dan Șucu și a amintit că fotbalistul era rezervă în liga a doua din Spania. Patronul FCSB nu crede că atacantul se va putea impune în echipa giuleștenilor.

„Nu poți să compari cu situația lui Paraschiv, să zici că renunță la bani. Păi Paraschiv era rezervă în liga a doua, la o echipă care pica în liga a treia. Lui Paraschiv îi dai 20.000 pe lună. Lui Stanciu trebuie să-i dai 80.000 pe lună, nu e aceeași situație.

E și de valoare. Paraschiv o să fie rezervă la Rapid, Stanciu nu poate să fie rezervă în România. Stanciu e prea valoros”, a spus Gigi Becali, conform .

Cifrele lui Daniel Paraschiv

Daniel Paraschiv a părăsit SuperLiga în vara lui 2024. Real Oviedo plătea nu mai puțin de 700.000 euro în schimbul atacantului care impresiona la FC Hermannstadt. Deși văzut ca o mare speranță, Paraschiv nu a impresionat, în ciuda faptului că echipa a promovat în La Liga, la Oviedo.

Promovarea în La Liga a făcut ca Real Oviedo să îl împrumute pe Daniel Paraschiv la Leonesa, în liga a doua din Spania. Atacantul a bifat doar 10 prezențe și un gol la Leonesa, astfel că împrumutul a fost întrerupt.

Rapid a intrat pe fir după ce a aflat că Paraschiv și-a întrerupt înțelegerea cu Leonesa, astfel că l-a împrumutat de la Real Oviedo până în vară. De menționat este faptul că Dan Șucu are opțiune de transfer definitiv.