Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să piardă intenţionat cu FC Argeş: “Eu vreau să se dea la o parte, noi tot vom fi în play-off”

Gigi Becali s-a amuzat în direct pe seama fanilor dinamoviști. Ce a spus despre dorința suporterilor ca echipa lor să nu forțeze la meciul cu FC Argeș pentru a lăsa FCSB în afara play-off-ului.
Mihai Dragomir
23.02.2026 | 12:17
Gigi Becali rade de demersul fanilor dinamovisti ca echipa sa piarda intentionat cu FC Arges Eu vreau sa se dea la o parte noi tot vom fi in playoff
Gigi Becali râde de suporterii lui Dinamo după planul făcut public împotriva FCSB-ului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se află într-o situație delicată în ceea ce privește calificarea în play-off. Fanii lui Dinamo vor ca rivala să nu acceadă în primele 6 și au propus un plan inedit conducerii clubului din „Ștefan cel Mare”. Ce a spus latifundiarul din Pipera despre ideea dinamoviștilor.

Gigi Becali râde de fanii lui Dinamo

SuperLiga a ajuns la etapa 28, iar sezonul regular mai are doar două etape de oferit înainte de separarea în play-off și play-out. FCSB este foarte aproape să rateze prezența în primele 6.

Fanii lui Dinamo au lansat pe internet o inițiativă prin care cer conducerii clubului să se dea la o parte la meciul cu FC Argeș, pentru ca piteștenii să fie siguri de play-off, iar rivala FCSB să nu mai aibă șanse. Gigi Becali a râs de acest plan în direct.

„Păi să se dea la o parte, care-i treaba? Foarte bine dacă se dă Dinamo la o parte. Că noi ajungem în play-off pe alte căi. Dinamo ne băgă pe noi în play-off?

Ce dacă se dă Dinamo la o parte? Să se dea ei la o parte, să piardă ei campionatul… Eu vreau să se dea la o parte, după și cu CFR Cluj!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce meciuri mai are FCSB de disputat pe final de sezon regular

FCSB are 40 de puncte după 27 de etape. Bucureștenii au nevoie de maximul de puncte în ultimele 3 meciuri pe care le dispută în acest final de sezon regular. Iată ce meciuri mai are campioana României de disputat:

  • Luni, 23 februarie, ora 20:00: FCSB – Metaloglobus
  • Duminică, 1 martie, ora 21:00: UTA – FCSB
  • Sâmbătă, 7 martie, de stabilit: FCSB – U Cluj
