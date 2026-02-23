Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să piardă intenţionat cu FC Argeş: “Eu vreau să se dea la o parte, noi tot vom fi în play-off”

FCSB se află într-o situație delicată în ceea ce privește calificarea în play-off. Fanii lui Dinamo vor ca rivala să nu acceadă în primele 6 și au propus un plan inedit conducerii clubului din „Ștefan cel Mare”. Ce a spus latifundiarul din Pipera despre ideea dinamoviștilor.
SuperLiga a ajuns la etapa 28, iar sezonul regular mai are doar două etape de oferit înainte de separarea în play-off și play-out. FCSB este foarte aproape să rateze prezența în primele 6.
Fanii lui Dinamo au lansat pe internet o inițiativă prin care cer conducerii clubului să se dea la o parte la meciul cu FC Argeș, pentru ca piteștenii să fie siguri de play-off, iar rivala FCSB să nu mai aibă șanse. Gigi Becali a râs de acest plan în direct.
„Păi să se dea la o parte, care-i treaba? Foarte bine dacă se dă Dinamo la o parte. Că noi ajungem în play-off pe alte căi. Dinamo ne băgă pe noi în play-off?
Ce dacă se dă Dinamo la o parte? Să se dea ei la o parte, să piardă ei campionatul… Eu vreau să se dea la o parte, după și cu CFR Cluj!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
FCSB are 40 de puncte după 27 de etape. Bucureștenii au nevoie de maximul de puncte în ultimele 3 meciuri pe care le dispută în acest final de sezon regular. Iată ce meciuri mai are campioana României de disputat: