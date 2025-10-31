Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe CSA. Mirel Rădoi și cu Edi, cei mai tari pe teorie”

ADVERTISEMENT

Șocul în lumea antrenorilor români a venit din Polonia, unde Edi Iordănescu s-a despărțit de Legia Varșovia. Gigi Becali a comentat în direct vestea și s-a amuzat. Ce a spus și despre finul Mirel Rădoi.

Gigi Becali a râs în direct de Edi Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia

Edi Iordănescu a preluat în vara acestui an Legia Varșovia, unde reușise să cucerească Supercupa Poloniei și să califice echipa în faza principală din UEFA Conference League. Aventura lui la club n-a fost însă una de lungă durată.

, eșecul cu Pogon Szczecin, 1-2, din Cupa Poloniei fiindu-i fatal. Gigi Becali s- amuzat copios pe seama despărțirii tehnicianului român de formația din Ekstraklasa.

„Păi vezi… Păi vezi că nu te pricepi la fotbal? Nu faci rezultate, ești dat afară, OUT! Păi nu te pricepi dacă faci rezultatele pe care le-ai făcut la Legia. Păi să te duci acum la CSA. Edi, dacă îl iei pe teorie… Aoleu, dacă ăla chiar că e doctor, ăla e doctor, doctor…”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali i-a comparat în direct pe Mirel Rădoi și Edi Iordănescu. De ce este mai tare, de fapt, finul său

Ulterior, Gigi Becali a vorbit și despre finul Mirel Rădoi, despre care a spus că este cel mai tare antrenor român când vine vorba de teorie. El i-a plasat pe Rădoi și pe Edi Iordănescu pe primele două locuri la acest capitol.

„Cel mai tare pe teorie este finul meu. Mai tare în teorie decât Mirel n-ai să vezi în viața ta. Nici nimeni, nici Mourinho, nimeni. Cel mai tare în teorie. Acum… El săracul, bă, trebuie să ai și jucători ca să facă ce le ceri tu.

Al doilea care e mai tare în teorie este ăsta, Edi. Mirel îi bate pe toți la teorie. Mirel cred că el a studiat cărți de astea. Cine știe câte cărți? A citit, le știe așa. Mirel zice niște lucruri pe care eu nu înțeleg ce zice el. Nu înțeleg. La Mirel nu înțeleg când vorbește de fotbal”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Ce rezultat vrea Gigi Becali la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid

După ce Gigi Becali a spus și ce deznodământ își dorește la meciul din weekend dintre Universitatea Craiova și Rapid, cele două pretendente la titlu în acest sezon.

„Egalitate. Toate numai egal, egal, egal, egal pe linie, toți. De ce vreau egal? Că aș putea să zic să bată Craiova, dar parcă tot mai mult îmi e frică de Craiova decât de Rapid, va valoare. X e cel mai bun, pierd amândouă câte 2 puncte!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.