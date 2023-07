Gigi Becali râde de Mitriță: “El se compară cu Băluță, nu cu Coman!”

Gigi Becali a vorbit despre unul dintre duelurile tari ale noului sezon din SuperLiga la nivel de jucători. Disputa îi are ca . Totuși, Gigi Becali a precizat că fotbalistul revenit la Universitatea Craiova în vară, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, nu se poate duela cu Florinel Coman.

Gigi Becali se teme să nu-l piardă pe Florinel Coman: „Chiar azi mă gândeam”

Florinel Coman își continuă forma excelentă de la finalul sezonului precedent și în debutul noii stagiuni. „Șeptarul” roș-albaștrilor are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, iar pe jucătorul de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

„Eu mă rog să nu o plătească (n.r. clauza de reziliere). Chiar și azi mă gândeam. Să zicem că ne calificăm și pleacă Florinel Coman o să fie mai greu la campionat fără Coman. O să-l câștigăm, dar nu așa de ușor.

Cu Florinel Coman câștigăm mai ușor campionatul. Orice minge care ajunge la el e pericol de gol”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali râde de Mitriță: „Nu se poate bate cu Florinel Coman în viața lui”

Revenirea lui Alexandru Mitriță în SuperLiga, în această vară, a reaprins speranțele pentru fanii Universității Craiova la cucerirea titlului. Moderatorul Horia Ivanovici i-a ridicat mingea la fileu lui Gigi Becali, precizând că Mitriță – Coman reprezintă unul dintre duelurile tari ale sezonului.

Gigi Becali este de altă părere. Patronul FCSB l-a ironizat pe Alexandru Mitriță și nu îl vede capabil pe fotbalistul oltenilor să se dueleze de la distanță cu Florinel Coman. „(n.r. duel Mitriță cu Florinel Coman) Eu nu cred asta. Nu se poate bate Mitriță cu Florinel Coman niciodată în viața lui.

ADVERTISEMENT

Dacă se bătea cu Florinel Coman rămânea acolo unde era. Un jucător care are valoare rămâne acolo. Mitriță se poate bate cu Băluță. Cred că nici cu Băluță nu se poate bate. Ce înălțime are Băluță atât are și Mitriță. Pune-l și tu să se bată cu Băluță că așa e frumos”, a spus Gigi Becali.

„Dacă avea valoare rămânea acolo”

Alexandru Mitriță a fost transferat de New York City în 2019 de la Universitatea Craiova pentru 8 milioane de euro. Atacantul a fost împrumutat de americani pe rând la Al-Ahli, PAOK și Al-Raed, iar după ce contractul cu New York City a expirat, jucătorul a revenit în SuperLiga în lotul formației din Bănie.

„Ce să vedem? Dacă avea valoare rămânea acolo, nu îl lăsau ăia liber. Cât poate omul atâta dă, ce poate să facă? Aici e vorba pe fapte. Tu pui un jucător care are perspectivă și care să-l ia pe cinci milioane cu cineva care a venit gratis.

ADVERTISEMENT

Nu ai cum. Nu zic că nu-mi place ca jucător Mitriță, dar nu se poate bate cu Florinel Coman”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

FANATIK SUPERLIGA promite în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, ÎN EXCLUSIVITATE, pe site-ul FANATIK.RO o nouă ediție de gală a celei mai tari emisiuni sportive din media românească. Iubitorii fotbalului au șansa de a vedea emisiunea ÎN PREMIERĂ pe canalul de Youtube și pagina de Facebook luni, marți și vineri, ora 17:30.