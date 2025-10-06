Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”

în etapa a 12-a din SuperLiga. După ce , Gigi Becali a râs acum și de olteni. Ce a spus despre Mihai Rotaru, omologul său, dar și despre finul Mirel Rădoi.

Gigi Becali a spus cum lucrează la FCSB. De la ce nu se abate patronul campioanei României

Gigi Becali este cunoscut pentru intervențiile sale în echipă. Patronul FCSB-ului a spus că, atât timp cât el este stăpân, toți cei care lucrează pentru el trebuie să îi dea raportul și vor avea doar de câștigat. În cazul nereușitelor, ei voi fi penalizați.

„Prima dată să vorbim la modul general, apoi la particular. La modul general, stăpânul este stăpân și trebuie să primească raportul. Nu știu ce faci, dar îmi dai raportul, reușitele, n-ai reușit, te penalizez. Eu așa lucrez. Cine lucrează la mine, eu sunt stăpân, el nu are probleme cu banii, cu familia, are de toate, case, bani vile, el trebuie să își facă meseria și să îmi dea raportul. Toți angajații mei trebuie să îmi dea raportul mie!”, a spus inițial Gigi Becali.

Ce se întâmplă de fapt la Universitatea Craiova. Gigi Becali este sigur: „De 100 de ori se pricepe Rădoi mai bine decât Rotaru. Să tacă din gură!”

Gigi Becali a analizat situația de la Universitatea Craiova, care pare în acest moment că stă pe un butoi cu pulbere. Cum a explicat latifundiarul din Pipera comportamentul și reacțiile finului Mirel Rădoi în relația cu conducerea.

„Acum, la modul particular, despre Craiova. Nu e normal să vorbesc eu, dar o să vorbesc ca un om consultant. Păi Mirel, de ce nu dă raportul? Pentru că știe mai bine ca stăpânul. Păi pentru că stăpânul lui până acum era numai pe ultimele locuri și n-a participat niciodată în Europa, zero, și a venit Mirel și a zis, bă, te-am băgat în Europa! Bă, sunt pe locul întâi, 11 etape! Bă, ți-am adus jucători, joacă echipa, prima candidată la titlu, băi, taci din gură, eu vorbesc!

Dacă aș avea și eu unul așa… să răspund de el. Dar eu nu am, că-l las! Aici e vorba de un ansamblu tot. Mirel nu face numai fotbalul. Mirel a dus tot. A dus video, reprezentant, maseur, tot. Uite care-i treaba, te-am băgat în cupele europene, închide gura. Taci din gură, că n-ai avut… ești de 10 ani în fotbal, n-ai avut văzut niciodată, nu te-ai apropiat de străinătate.

Deci asta este situația exact ce am zis. Nu că e finul meu și că… Unde greșește, greșește. Spune că, domne au făcut ce le-am spus la antrenamente. Bă, finule, le-ai spus la antrenamente să ia galbene și roșii? Că asta a fost. Fotbal nu s-a jucat, s-a jucat pe roșii și pe galbene. De 100 de ori se pricepe Rădoi mai bine decât Rotaru.

Nu mă cert cu Mihai, că e om cuminte, dar zic adevărul. Să stea în banca lui, că Mirel i-a băgat deja 5 milioane de euro în buzunar! Băi, adevărul, la modul general, stăpânul stăpânește. La modul particular, Mirel este jupânul că după atâția ani de fotbal i-a băgat în Conference League pe Craiova. Eu sunt mai deștept ca el și știu mai bine fotbal ca el”, a mai spus Gigi Becali.

Problema identificată de Gigi Becali la Mirel Rădoi. „E greu de rezolvat!”

Gigi Becali se aștepta la o cu totul altă atitudine din partea Universității Craiova în meciul direct cu FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” știe problema pe care Mirel Rădoi trebuie să o corecteze cât mai repede dacă vrea să aibă rezultate.

„Mirel are și el o problemă, pe care trebuie să o rezolve, dar e greu de rezolvat. Asta se rezolvă în experiență de competiții. Adică vezi, băi, dacă tu ești Craiova și tu ești Mirel Rădoi și spui așa la jucători: ‘Băi, noi avem 14 puncte, jucați și pierdeți meciul! Jucați mă și pierdeți, vreau să-l pierdeți!’ Adică ca să intre dezinvolt, el are o problemă că echipa trebuie să aibă dezinvoltură? Bă, dacă și când ai 14 puncte nu joci dezinvolt, ci joci cu frică și te paradesc și te-am făcut praf. Jucați mă la distracție! Ei nu au mentalitate. Ai văzut treaba la FCSB, când a fost vorba de calificare în Europa, ne-am mobilizat, cu Craiova, la fel!”, a comentat Gigi Becali.

Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului. „Să înceapă remontada!”

Rezultatele recente ale echipei sale i-au dat mare încredere lui Gigi Becali. Victoria cu Universitatea Craiova i-a readus speranța în ceea ce privește partidele următoare, declarând că FCSB va câștiga și în Europa League cu Bologna, dar va și recupera punctele față de echipele aflate deasupra în clasamentul din campionat.

„Ia să vezi acum cu Bologna, bang-bang, îi batem! Să înceapă remontada, bang-bang, remontada, bang-bang remontada!”, a mai spus patronul campioanei României.

Regula impusă de Gigi Becali la FCSB. „Nu aveți voie!”

Ulterior, patronul FCSB-ului a vorbit despre adversarele din România și de cine se teme cel mai mult de la fiecare echipă. Spre final, Gigi Becali a dezvăluit ce regulă a impus staff-ului echipei sale, peste care nimeni nu are voie să treacă.

„De cine mi-e frică dacă joc cu CFR? De Louis Munteanu! cu Rapid? De Dobre, că dacă pleacă de la Rapid se duce în cap, pe locul 5-6! Cu Craiova, de Baiaram, mai este altul? E singurul de care mi-e frică, destabilizează. Mirel nu e ranchiunos, nu face el din astea. Mirel e prieten cu Rotaru. Lui Mirel nu poți să îi zici… Când iei un antrenor care are Rolls-Royce, ce poți să îi zici? Eu așa le-am zis, nu aveți voie cu mașini scumpe! Cum să aveți mașini, vă încredeți în fața mea? Voi în fața mea trebuie să fiți mici!”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.