Gigi Becali râde de Rapid după U Cluj – FCSB 0-0: ”Joacă foarte bine. O să îi batem pe Giulești”. Ce jucători au fost răciți la Cluj

, după un duel din etapa 26 a SuperLigii României. .

Gigi Becali, după U Cluj – FCSB 0-0: ”Am avut 5 jucători răciți pe teren”

Gigi Becali nu este îngrijorat după meciul de la Cluj și a declarat că jucătorii au avut probleme de sănătate.

ADVERTISEMENT

”Deși am avut vreo 5 jucători răciți, am dominat jocul tot meciul. Eu sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit de 7 puncte, nu de un punct. Atât timp cât sunt în față și am diferența, eu sunt liniștit, că am echipă.

Am avut 5 jucători răciți pe teren, Coman, Tavi, Șut. Coman 5 zile a luat antibiotic. Și în condițiile astea trebuie să observăm cum am jucat noi cu U Cluj și celelalte contracanditate ale noastre cum au jucat cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

Să vedem cum au jucat CFR, Rapid cu U Cluj, mingea numai la Cluj. Eu știu că ei sunt în formă, cu alte echipe au jucat fotbal, cu noi nu au putut. O să fie vreo 10-15 puncte diferență între noi și restul la final”, a declarat Gigi Becali la .

Gigi Becali râde de Rapid după U Cluj – FCSB 0-0: ”Joacă foarte bine. O să îi batem pe Giulești”

Gigi Becali nu crede că FCSB are locul pus în pericol de Rapid, ocupanta locului 2, și crede că FC Hermannstadt ”a făcut omenie” în meciul cu giuleștenii, din această etapă.

ADVERTISEMENT

”Rapid joacă foarte bine. (n.red. râde) Stau eu să comentez ce joacă Rapidul? O să îi batem pe Giulești. Noi suntem foarte valoroși față de ei, nu e treaba mea să comentez ce joacă Rapidul.

Au avut 5 victorii cu echipe slabe. Eu nu comentez mai mult. Nu mai există omenie în fotbal. Eu mă văd acolo la 7 puncte distanță, asta văd eu.

ADVERTISEMENT

FCSB e lider detașat. La meciul Rapid – Hermannstadt a fost omenie, nu îi mai vreau pe Hermannstadt ca au făcut omenie. Eu totuși nu cred asta ceva, nu mi-au zis din staff. Dacă ajung în play-off, poate a fost omenie”, a declarat Gigi Becali.