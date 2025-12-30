Gigi Becali râde de Universitatea Craiova după plecarea lui Toni Petrea: „S-a terminat!”

ADVERTISEMENT

Înainte de Anul Nou, Universitatea Craiova a pierdut o piesă importantă din angrenajul echipei. Toni Petrea și-a rezilitat unilateral contractul cu oltenii, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, iar Gigi Becali pune sare pe rană după acest eveniment.

Gigi Becali râde de olteni după rezilierea unilaterală a lui Toni Petrea: „Coelho n-are nici jumătate de rezultat”

La doar o lună și jumătate de la venirea în Bănie, Toni Petrea a decis să părăsească formația olteană, deși se află pe prima poziție. La doar o zi după decizia antrenorului ce a condus și FCSB, Gigi Becali a reacționat și și-a ironizat adversarii din SuperLiga.

patronul „roș-albaștrilor” a găsit o nouă breșă pentru a-și ataca adversarii. Latifundiarul din Pipera a declarat că Filipe Coelho nu a realizat nimic pentru Universitatea Craiova și că echipa ar fi fost mult mai periculoasă dacă pe banca tehnică ar fi rămas Mirel Rădoi:

„Omul nu avea de ce să plece de acolo (n.r. – Toni Petrea). Probabil nu era compatibil comportamentul lui cu echipa lor. Ce rezultate a avut Coelho? Nu a avut nici jumate de rezultat. Rezultat înseamnă că sunt în cupă, sunt campion, sunt în Europa.

Am căzut din Conference, s-a terminat rezultatul. În cupă nu se știe. Dacă i-am bătut noi, s-a terminat rezultatul. Cu Mirel juca mult mai bine echipa, mi-era teamă, acum nu îmi mai e teamă. Eu spun ce văd eu și cred din ceea ce văd”, a spus Gigi Becali la

Universitatea Craiova a pierdut calificarea în Conference League într-un mod incredibil

Craiova a reușit să intre în „grupele” unei competiții europene pentru prima dată după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc și a reușit rezultate impresionante. Oltenii au reușit să învingă echipe precum Mainz sau Rapid Viena, au adunat 7 puncte, însă au ratat calificarea într-un mod incredibil.

Înaintea ultimei partide cu AEK, Universitatea Craiova avea șanse de 90% să se califice. La Atena, oltenii conduceau cu 2-0, însă la final au pierdut atât meciul, cât și calificarea. prima poziție sub linia calificării în play-off.