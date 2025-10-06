Gigi Becali râde din nou de rivalii de la Rapid: „Să mă întâlnesc eu cu Vassaras? Doamne ferește! O luăm razna?”

FCSB a obținut o victorie importantă pe teren propriu cu Universitatea Craiova, iar

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu un gol din penalty

Giuleștenii, prin vocea lui Victor Angelescu, au anunțat în urmă cu doar câteva săptămâni că își doresc un punct de vedere clar din partea lui Kyros Vassaras, în legătură cu deciziile care ar fi defavorizat clubul Rapid.

„Să spună dacă a fost o gafă sau nu, ‘ăla da, celălalt nu’. Poate judecăm noi prost și ne explică. Poate eu sunt subiectiv, că sunt Rapid. Să-mi zică: nu e, pentru că așa se interpretează regulamentul, spunea acționarul minoritar de la Rapid.

Gigi Becali, ironii la adresa rivalilor de la Rapid

Gigi Becali a declarat că nici prin cap nu i-a trecut să copieze modelul giuleștenilor și să aibă o întâlnire privată cu Kyros Vassaras, în care să vorbească despre deciziile luate de arbitri în jocurile campioanei României, FCSB.

„Ce să fac eu? Adică eu, Becali, să mă întâlnesc cu Vassaras? Ei sunt Rapid, eu sunt Becali. Eu să mă întâlnesc cu Vassaras? Doamne ferește! Să se ducă la dialog oamenii din administrație, de la cluburi. Să mă duc eu? Ce facem? O luăm razna?”, a declarat finanțatorul roș-albaștrilor la

Campioana României a beneficiat de două lovituri de la 11 metri în derbyul cu Universitatea Craiova. Ambele au fost acordate după intervenția VAR, iar Florin Tănase, mijlocașul bucureștenilor, a reușit să transforme un singur penalty.