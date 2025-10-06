Sport

Gigi Becali râde din nou de rivalii de la Rapid: „Să mă întâlnesc eu cu Vassaras? Doamne ferește! O luăm razna?”

Gigi Becali nu s-a abținut după succesul FCSB din derby-ul cu Universitatea Craiova. Omul de afaceri a glumit pe seama celor de la Rapid. „Ce să fac eu?”.
Alex Bodnariu
06.10.2025 | 08:00
Gigi Becali rade din nou de rivalii de la Rapid Sa ma intalnesc eu cu Vassaras Doamne fereste O luam razna
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali râde din nou de rivalii de la Rapid: „Să mă întâlnesc eu cu Vassaras? Doamne ferește! O luăm razna?”

FCSB a obținut o victorie importantă pe teren propriu cu Universitatea Craiova, iar Gigi Becali, finanțatorul clubului, nu a ratat șansa să îi ironizeze din nou pe rivalii de la Rapid.

ADVERTISEMENT

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu un gol din penalty

Giuleștenii, prin vocea lui Victor Angelescu, au anunțat în urmă cu doar câteva săptămâni că își doresc un punct de vedere clar din partea lui Kyros Vassaras, în legătură cu deciziile care ar fi defavorizat clubul Rapid.

Victor Angelescu chiar a declarat că vrea să vorbească personal cu șeful CCA: „Să spună dacă a fost o gafă sau nu, ‘ăla da, celălalt nu’. Poate judecăm noi prost și ne explică. Poate eu sunt subiectiv, că sunt Rapid. Să-mi zică: nu e, pentru că așa se interpretează regulamentul, spunea acționarul minoritar de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, ironii la adresa rivalilor de la Rapid

Gigi Becali a declarat că nici prin cap nu i-a trecut să copieze modelul giuleștenilor și să aibă o întâlnire privată cu Kyros Vassaras, în care să vorbească despre deciziile luate de arbitri în jocurile campioanei României, FCSB.

„Ce să fac eu? Adică eu, Becali, să mă întâlnesc cu Vassaras? Ei sunt Rapid, eu sunt Becali. Eu să mă întâlnesc cu Vassaras? Doamne ferește! Să se ducă la dialog oamenii din administrație, de la cluburi. Să mă duc eu? Ce facem? O luăm razna?”, a declarat finanțatorul roș-albaștrilor la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

Campioana României a beneficiat de două lovituri de la 11 metri în derbyul cu Universitatea Craiova. Ambele au fost acordate după intervenția VAR, iar Florin Tănase, mijlocașul bucureștenilor, a reușit să transforme un singur penalty.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
1,52 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în Metaloglobus - FCSB
Convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, Vlad Dragomir a marcat în victoria...
Fanatik
Convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, Vlad Dragomir a marcat în victoria lui Pafos din campionat. Show în deplasarea cu AEK Larnaca
Amendă uriașă pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Sancțiunile dictate de jandarmerie
Fanatik
Amendă uriașă pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Sancțiunile dictate de jandarmerie
Peluza Nord nu l-a uitat pe Mirel Rădoi după FCSB – Universitatea Craiova...
Fanatik
Peluza Nord nu l-a uitat pe Mirel Rădoi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Moment superb dedicat fostului căpitan al „roș-albaștrilor”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A văzut scandalul în care este implicat tatăl lui David Popovici și a...
iamsport.ro
A văzut scandalul în care este implicat tatăl lui David Popovici și a răbufnit: ”L-au luat și l-au împachetat și pe ăsta”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!