Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu! Cum să se pună el cu mine?". Exclusiv

Gigi Becali a răspuns la acuzațiile nucleare ale lui Vasile Dîncu. Europarlamentarul l-a acuzat pe patronul FCSB că și-a folosit infulența pentru a bloca echipa CSA Steaua în Liga 2
Cristian Măciucă, Marian Popovici
17.03.2026 | 15:00
Gigi Becali raspuns devastator dupa acuzatiile lui Vasile Dincu Doar numele meu face cat 1000 de Dincu Cum sa se puna el cu mine Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DE LA BRUXELLES
Gigi Becali, răspuns devastator la acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu! Cum să se pună el cu mine?”. FOTO: Fanatik
E din nou război între Gigi Becali și Vasile Dîncu. După ce l-a acuzat pe patronul FCSB că o „blochează” pe CSA Steaua în Liga 2, fostul ministru al Apărării (2021-2022) a primit o replică pe măsură din partea latifundiarului din Pipera.

Gigi Becali râde de Vasile Dîncu

CSA Steaua va juca în play-off-ul din Liga 2, dar nici în acest sezon nu are drept de promovare în SuperLiga. Echipa lui Daniel Oprița nu are voie în primul eșalon din cauza statutului juridic pe care îl are. Clubul aparține de CSA Steaua, adică este o entitate de drept public, aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Regulamentele FRF și aleLPF impun ca echipele din prima ligă să fie organizate ca societăți comerciale, tocmai pentru a respecta criteriile de licențiere.

În plus, există și blocaje administrative și politice care împiedică transformarea clubului într-o entitate eligibilă pentru promovare. Pentru a avea drept de joc în SuperLiga, CSA Steaua ar trebui fie să se asocieze cu un partener privat, fie să fie reorganizată ca societate pe acțiuni. Aceste demersuri au stagnat în ultimii ani, iar Vasile Dîncu a arătat cu degetul spre Gigi Becali.

„Poate fi Dîncu? Eu sunt cât 1000 de Dîncu! Cum să se poată pună el, Dîncu, cu Becali? Eu sunt Becali, de 1000 de ori Dîncu. Eu nu am avut nicio influență, influență înseamnă să intervii. Numai numele meu e cât 1000 de influențe ale lui Dîncu. Influența mea e doar numele meu, pe care l-am construit cum l-am construit. Nu că am intervenit. De ce voturi avea nevoie Ciolacu la vremea respectivă?

(n.r. – Dîncu se refera la voturile pentru campania prezidențială a lui Ciolacu) Dîncu să știe un lucru. Influența lui e la nivel de județ. Când e vorba de țară, de nivel național, el e prea mic. Nu poate să aibă influență. Ca dovadă că a stat prea puțin la București. El nu e de București, e de Cluj, de provincie, de altceva. Ca atare, nu putea să aibă succes la București”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vasile Dîncu a încercat să schimbe Legea Sportului

În 2023, Vasile Dîncu, care era senator PSD, a fost  inițiatorul unui proiect de modificare a Legii Sportului. Proiectul viza schimbarea unui articol important astfel încât cluburile de stat (de drept public) să fie recunoscute drept cluburi profesioniste. Acest lucru le-ar fi permis, de exemplu, echipelor ca CSA Steaua sau CS Dinamo să promoveze în SuperLiga României.

„Este o situație aberantă în cazul Stelei. Din echipele din Superligă, mai bine de jumătate sunt finanțate cu bani publici. Mi se pare că ar trebui să se facă dreptate. Ori să nu mai fie finanțare din bani publici, dar asta ar distruge fotbalul românesc, ori să lăsăm să existe echipe precum Steaua în prima ligă. Nu este doar o problemă a legislației.

George Becali avea influență mai mare în politică decât mine în acel moment. Eu am încercat. Venea campania electorală și președintele PSD avea nevoie de cei 60% din suporterii Stelei ca să meargă în turul doi. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Se face o nedreptate. Nu există, nici la minister, nici în cadrul armatei, dorința de a promova echipa în prima ligă. Nu am înțeles asta”, a acuzat Vasile Dîncu.

1,65 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - UTA Arad
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
