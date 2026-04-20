Sport

Gigi Becali răsuflă ușurat după ce l-a auzit pe Mirel Rădoi la flash-interviu: ”Este între ciocan și nicovală”

Mirel Rădoi a evitat să spună clar că va pleca de la FCSB după victoria cu Farul, scor 3-2, iar Gigi Becali speră că-l va putea ține în continuare. Ce a zis, de fapt, patronul ”roș-albaștrilor”.
Traian Terzian
20.04.2026 | 23:50
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a prins curaj după ce l-a auzit pe Mirel Rădoi. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) a prins încredere după ce a văzut declarațiile făcute de Mirel Rădoi (45 de ani) după succesul de la Ovidiu. Omul de afaceri a dezvăluit adevăratul motiv pentru care antrenorul nu va pleca de la FCSB.

Patronul campioanei României a urmărit cu mare atenție interviul acordat de Mirel Rădoi după încheierea meciului din etapa a 5-a a play-out-ului SuperLigii și consideră că tehnicianul ar vrea să plece, însă îi este rușine să-și lase nașul în această situație.

ADVERTISEMENT

”Nu e hotărât, asta e părerea mea. Altfel anunța echipa că pleacă. Este între ciocan și nicovală. Eu sunt ciocanul și tot eu sunt nicovala. Îi este rușine de mine. Lui îi este rușine de mine să plece. Eu așa cred, că el ar pleca dar îi este rușine.

Nu, nu am vorbit cu el. Eu când am vorbit ultima dată i-am spus că vorbesc cu el ca naș – fin și că îmi pare rău să se ducă în Turcia. Stai, califică echipa, îți iau 5 jucători, iei campionatul, du-te în Liga Campionilor și după să le ceri arabilor 5 milioane de euro, când vin să îți dea 3 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Ce a zis Rădoi despre plecarea de la FCSB

Imediat după încheierea partidei cu Farul, Mirel Rădoi a fost întrebat dacă va pleca de la FCSB, însă tehnicianul a evitat cu eleganță un răspuns. El a precizat că știe să ocolească o întrebare capcană, chiar dacă pare mai ”prostuț” din cauza faptului că nu are Bacalaureatul.

ADVERTISEMENT
”Nu știu. Deocamdată sunt aici, sunt antrenorul FCSB-ului. O să vedem de mâine, când o să ajungem la București. Lucrurile astea dacă ar trebui discutate, aș face-o, în primul rând, cu clubul, și nu aș face-o public. Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, să știți că chiar dacă nu am Bacalaureat, și par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul”, a spus Rădoi.

ADVERTISEMENT

Rădoi, interzis pe banca lui Gaziantep în acest sezon

Din informațiile obținute de FANATIK, Mirel Rădoi are un acord cu gruparea turcă Gaziantep și ar urma să plece de la FCSB chiar înainte de finalul sezonului. Tehnicianul va primi un salariu anual de 1,2 milioane de euro, pe care va trebui să-l împartă cu întregul său staff.

Chiar dacă va merge la Gaziantep încă de acum, Rădoi nu va avea dreptul de a sta pe banca tehnică. Și asta deoarece antrenorul a pregătit deja două echipe în acest sezon, Universitatea Craiova și FCSB, iar regulamentul FIFA nu permite mai mult.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
