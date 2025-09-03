Sport

Gigi Becali, reacție colosală despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Omoară, mă, și zece pisici, nu mă interesează!”

Kurt Zouma a semnat oficial cu CFR Cluj. Cum a reacționat Gigi Becali după lovitura dată de rivala din SuperLiga.
Mihai Dragomir
03.09.2025 | 23:17
Gigi Becali reactie colosala despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj Omoara ma si zece pisici nu ma intereseaza
Gigi Becali nu este impresionat de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj. Lovitura dată de ardeleni l-a lăsat mască pe Victor Angelescu. Nu la fel s-a întâmplat în cazul lui Gigi Becali, care a spus lucrurilor pe nume când a aflat de mutarea făcută de rivalii din Gruia.

Gigi Becali, replică genială după ce a aflat că CFR Cluj l-a transferat pe Kurt Zouma

Finalul perioadei de mercato le-a adus celor de la CFR Cluj un jucător cu un CV impresionant: Kurt Zouma. FANATIK a aflat că fundașul central semnat pe doi ani și are opțiunea, din partea clubului, de a-și prelungi înțelegerea pentru încă două sezoane.

Gigi Becali a aflat vestea momentului în fotbalul românesc. Patronul FCSB-ului consideră că un jucător de un asemenea nivel nu ar fi fost lăsat să plece de la echipele mari unde a evoluat (Chelsea și West Ham) dacă acesta se ridica cu adevărat la valoarea lui. Latifundiarul din Pipera a adus în discuție și episodul legat de pisica fotbalistului, pe care Zouma a maltratat-o în urmă cu 3 ani.

„Omoară, mă, și zece. Nu mă interesează pe mine. Vreau să mă bat cu Chelsea și iau rămășițele lor?”

„Eu nu arunc cu banii. Niciodată! Păi eu îmi bat joc de bani. Ăla e jucător valoros, se știe. Îl lăsa Chelsea sau West Ham dacă el era jucător care aducea valoare? Îl lăsau să îl iau eu sau Nelu Varga? Are defecte, ceva care aduc lucruri negre la echipă.

Mi-a zis MM că a omorât o pisică. Nu contează, poate să omoare și cinci pisici, că eu îl iau. Omoară, mă, și zece. Nu mă interesează pe mine ce omoară el, mă interesează să joace fotbal. Și eu ce fac? Vreau să mă bat cu Chelsea și iau rămășițele lor?”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Ce i-a făcut Kurt Zouma propriei pisici

În februarie 2022, Kurt Zouma zguduia fotbalul englez cu un episod tulburător. Un videoclip filmat chiar de fratele său, Yoan, îl prezenta pe fotbalistul lui West Ham, la acea vreme, lovind și aruncând cu obiecte spre propriul animal de companie: o pisică. Imaginile au stârnit un scandal de proporții în Marea Britanie, dar și în afara granițelor. Presa internațională a preluat filmulețul, iar organizațiile pentru protecția animalelor au criticat dur atitudinea jucătorului.

Zouma nu a scăpat de consecințe. West Ham l-a amendat cu aproximativ 250.000 de lire, banii fiind redirecționați către organizații caritabile. Celebrul brand sportiv Adidas i-a retras contractul de sponsorizare, iar clubul englez a pierdut de asemenea parteneri importanți. Pedeapsa sa a culminat și cu 180 de ore de muncă în folosul comunității și interdicția de a deține pisici timp de 5 ani.

