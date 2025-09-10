Sport

Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre transferul lui Boateng de la Dinamo la FCSB: „Se laudă nu știu ce impresar că ascult eu de el”. Exclusiv

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Boateng, jucătorul de la Dinamo, să ajungă la FCSB. "Suntem acoperiți și nu avem nevoie"
Alex Bodnariu
10.09.2025 | 16:31
Gigi Becali, reacție de ultimă oră despre transferul lui Boateng de la Dinamo la FCSB: "Se laudă ăla că ascult eu de el"

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a dorit, în ultimele zile din perioada de mercato, să aducă un nou fundaș la echipă, însă planurile omului de afaceri s-au năruit. Roș-albaștrii vor avea parte de un program de foc, cu meciuri din 3 în 3 zile. Latifundiarul din Pipera a vorbit despre posibilitatea ca Boateng, stoperul rivalilor de la Dinamo, să ajungă în lotul campioanei României, însă a spus clar că această mutare nu se va concretiza.

Un nou transfer pe ruta Dinamo – FCSB? Ce spune Gigi Becali despre Boateng

FCSB a avut probleme pe faza defensivă în acest start de sezon. Dawa încă nu s-a refăcut după accidentarea suferită, iar cuplul de fundași centrali preferați a fost Mihai Popescu – Ngezana. Gigi Becali l-a vrut pe Tudose de la FC Argeș, dar transferul a picat.

După mutările eșuate ale roș-albaștrilor, imediat a apărut posibilitatea ca, în iarnă, Gigi Becali să îl ducă la FCSB pe jucătorul celor de la Dinamo, Kennedy Boateng. Fundașul din Togo a avut evoluții bune în tricoul echipei din Ștefan cel Mare, cu care mai are contract încă un an.

Gigi Becali, anunț clar: „E un jucător bun, dar nu se pune problema să vină la FCSB”

Gigi Becali a declarat clar, pentru FANATIK, că nu se pune problema să îl transfere pe Boateng de la Dinamo. Omul de afaceri a precizat faptul că agentul fotbalistului ar fi venit cu această propunere. Ba, mai mult, patronul campioanei României nu își face griji în privința lotului.

(n.r. Boateng) Nu, tată. Nu mă interesează niciun Boateng de la niciun Dinamo. E un jucător bun, dar nu se pune problema să vină la FCSB. Are un impresar mai ‘dilimache’, care se laudă peste tot că ascultă Gigi de el (n.r. râde cu lacrimi). ‘Auzi, bă, că ascult eu de el’. E unul d-ăsta care le zice tuturor că, dacă el vrea să-l aducă pe Boateng, eu, Gigi Becali, fac ce vrea el (n.r. râde în hohote câteva secunde).

Știi cum e tată cu impresarii ăștia care se bagă singuri în seamă. Nu-i băgăm în seamă, ne vedem de treaba noastră. O să se refacă și Dawa, deci nu se pune problema de Boateng la FCSB. Suntem acoperiți și nu avem nevoie în acest moment. Lotul e foarte bun și echilibrat”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 1 milion de euro este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt.com 
  • 28 de ani este vârsta fundașului central al lui Dinamo
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
