Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, reacție tare despre „alianța” Rotaru – Șucu contra FCSB: „La 7 dimineața am fost și m-am spovedit. Eu sunt americanul, ei sunt chinezii și rușii!”. Exclusiv

Gigi Becali a reacţionat după "alianţa" dintre Rotaru şi Şucu împotriva FCSB. Patronul roş-albaştrilor susţine că a fost vorba doar de o corectare a legii.
Marian Popovici
11.08.2025 | 11:23
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, reacție de ultimă oră față de „alianța” Rotaru - Șucu contra FCSB: „La 7 dimineața am fost și m-am spovedit. Eu sunt americanul, ei sunt chinezii și rușii!”. Sursa: colaj Fanatik

Mihai Rotaru şi Dan Şucu au luat foc după ce LPF a corectat paragraful de regulament care a favorizat FCSB. Potrivit acestei modificări, cluburile pot reintroduce jucătorii excluşi pe listă, fără să mai apeleze la artificii precum rezilierea contractului.

Gigi Becali a reacţionat împotriva acestei alianţe îndreptate împotriva sa. Patronul FCSB a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este vorba de o îndreptare a regulamentului, care e benefică tuturor, spunând că Şucu şi Rotaru s-au aliat pentru că el e cel mai puternic:

Aici este vorba doar de o chestie de bun simţ. Nu s-a schimbat o chestiune de regulament, doar s-a reglat ceva greşit. Aseară eram nervos şi îmi pare rău. Am fost şi cu meciul, m-am luat de Şucu, de Rotaru.

Azi dimineaţa am fost să mă spovedesc, la ora 07:00 dimineaţa. M-a sunat Rotaru într-o zi: „Bă, Gigi, nu e normal tu să iei 7-800.000 şi eu să dau bani!”. Da, nu e normal. 

„Am făcut hârtie de la Federaţie am trimis că nu sunt de acord să iau bani de la alte cluburi”

Dar aia e lege dată de Novak în Legea Sportului. Ăştia de la FRF au adaptat legea 5+6, cei care nu folosesc românii să plătească, cei care respectă să ia bani. Eu trebuie să iau vreo 800.000 de euro.

Am făcut hârtie de la Federaţie am trimis că nu sunt de acord să iau bani de la alte cluburi. Deci eu nu vreau să iau de la Rotaru sau Şucu. Asta era o lege. Aici a fost un fleac. Că pe Edjouma puteam să îl iau şi să îi fac alt contract.

Ei au sărit ca ulii amândoi. Bă, când e vorba de principii, eu merg în dezinteresul meu. Eu n-am luat banii ăştia de la cluburi. Din solidaritate, prietenie, din ce vrei tu. 

„Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! „

Tu sari că am îndreptat o greşeală, o anomalie. Râd şi curcile de noi! Cum adică îi plăteşti salariu şi el nu poate să joace? Nu trebuie să accepte cluburile să armonizezi cu regulamentele FIFA şi UEFA.

Cică mi-am făcut un avantaj. Da, am avut avantaj, a intrat Edjouma şi am pierdut meciul. Pe mine nu mă interesează meciurile lor. Ei (n.r. Rotaru şi Şucu) cam sunt prieteni, mai vorbesc. 

Dar când văd că e unul atât de tare şi mă spulberă tot timpul, hai că deja mă spovedesc mâine iar. N-ai văzut cum se aliază toţi, chinezii, ruşii. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii se aliază. Iar am făcut mândrie. N-am spus-o cu răutate”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
