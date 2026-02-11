Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”

ADVERTISEMENT

Președintele FRF ia în calcul instalarea lui Gică Hagi pe postul de selecționer pentru o perioadă îndelungată. Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că ar fi cea mai bună decizie pe care ar putea să o ia Răzvan Burleanu.

Gigi Becali, încântat de varianta ca Burleanu să-l numească selecționer pe Gică Hagi

Patronul campioanei FCSB a comentat posibilitatea ca Gică Hagi să ajungă selecționerul naționalei României și este de părere că o astfel de decizie ar uni fotbalul românesc și nimeni nu va mai avea ce să-i reproșeze lui Burleanu.

”E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. Acum vin Adunările Generale, prelungesc mandatele, bravo lor. Dacă au susținerea lui Hagi, a lui Ilie Dumitrescu, gata, la revedere. Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur.

(n.r. – Deci Burleanu a mutat și strategic?) Strategic, dar nu în rău. E o strategie bună și pentru el, dar și pentru fotbal. Atâta timp cât e pentru fotbal, nu contează că e pentru el. El să stea 100 de ani acolo, numai să facă bine fotbalului”, a declarat Gigi Becali, la .

Gică Popescu, alături de prietenul Hagi la FRF

Omul de afaceri este convins că odată cu numirea lui Hagi la cârma primei reprezentative se va ajunge la o împăcare între Răzvan Burleanu și Generația de Aur și nu exclude nici sosirea lui Gică Popescu la FRF.

”(n.r. – Pe Hagi l-ai vedea și mai mult de 4 ani? Un mandat de 10 ani?) Nu știu eu câți ani, dar faptul că îl aduci pe Hagi, aduci Generația de Aur. Unești fotbalul. Până acum nu era unire. Păi ce îl compari pe Hagi cu Stoichiță?

Probabil o să vină și Gică Popescu, el nu e dușmănos. Popescu chiar dacă nu vine la federație, vine alături de Gică. Îl cheamă Gică: ‘Băi, vreau să mă ajuți’. Și până la urmă ce facem, ținem dușmănie o viață? Asta e, s-a greșit, ce s-a făcut, iubește-ți dușmanul se zice”, a spus el.

Ce legătură are venirea lui Ilie Dumitrescu la FRF cu numirea lui Hagi

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă ar putea avea vreo legătură cu numirea lui Gică Hagi, Becali a oferit un răspuns ferm.

”Ilie dacă nu avea o informație cu Hagi nu cred că se ducea. Burleanu face acum cea mai bună strategie, cea mai bună mutare. Cine l-a învățat, de fapt cred că el că e băiat deștept și băiat bun, mai are pe lângă el care îl cotonogesc și care mai bagă…

Acum a făcut cea mai bună mutare din fotbal. Unește generații, unește tot fotbalul și nu mai are ce să zică nimeni nimic. El președinte, Hagi antrenor, unește fotbalul și gata. Îl felicit dacă face asta”, a afirmat Gigi Becali.

Mircea Lucescu, gata să-l lase pe Hagi selecționer

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a dezvăluit faptul că a avut o discuție cu selecționerul Mircea Lucescu și acesta i-a transmis că în cazul în care Gică Hagi ar fi interesat de post.

”Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum vreo două săptămâni. I-am zis ‘Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate și prea om bun, ai 80 de ani, pentru ce? Ai bani mulți, trăiește-ți viața’.

Și mi-a zis ‘Băi, Gigi, dacă cineva vrea să vină să o ia…’. Ca să fie pe mâini bune. I-am zis ‘Uite, Gică’. Că nu vrea. ‘O să vorbesc și eu cu el’. A zis că pentru Gică se dă la o parte”, a precizat Becali.