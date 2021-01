Gigi Becali, reacţie despre pericolul carantinării la FCSB: ”Asta ne-a spus DSP”

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a oferit o primă reacţie despre pericolul carantinării lotului FCSB la întoarcerea din cantonamentul din Turcia și anunță că nu se pune problema de așa ceva.

Din informațiile FANATIK obținute de la Ministerul Sănătății, FCSB nu a primit “până în prezent” nicio derogare de la DSP Bucureşti pentru ca jucătorii și staff-ul să evite carantina de 14 zile la întoarcerea în țară.

Turcia se află pe lista galbenă, iar perioada de izolare la sosirea în România din această țară este obligatorie.

Gigi Becali explică de ce nu se pune problema carantinării lotului FCSB

”Legea spune că excepție fac echipele care merg și participă la competiție sportivă. Dar competiție sportivă înseamnă și pregătire sportivă. Noi am cerut hârtie, dar ni s-a spus de la DSP că ei nu dau hârtie înainte”, a explicat Gigi Becali de ce nu se pune problema carantinării lotului echipei FCSB.

”Ne-au spus că atunci când vom veni în țară vom da o declarație că am făcut pregătire sportivă și am stat la un hotel care a menținut toate măsurile. Că nu am luat legătura cu nimeni, că nu am jucat numai între noi, asta ne-a spus că vom scrie în declarație.

Poate noi am vorbit cu o persoană de la DSP, voi jurnaliștii poate ați vorbit cu ministrul sau cu un secretar de stat. Nu mai vreau să vorbesc public pentru că văd multă prostie în România. Nu au cum să ne bage în carantină că nu îi lasă legea.

Noi nu vrem să ne îmbolnăvim și de aceea am luat un ok de la persoane abilitate. Celelalte cluburi dacă avea intelingență întrebau la DSP și știau că pot merge în străinătate. Eu la prostie am alergie”, a mai spus finanțatorul FCSB la emisiunea Digi Sport Special.

Ar fi o situație fără precedent în fotbalul românesc, iar FANATIK a luat legătura cu LPF, organizatorul competiției pentru a încerca să aflăm ce se întâmplă în cazul în care cei de la FCSB vor fi nevoiți să stea 14 zile în carantină la întoarcerea din Turcia.

Directorul sportiv al clubului Astra Giurgiu, Bogdan Mara, este nemulțumit că FCSB a plecat în cantonament în Turcia în ciuda situației sanitare și cere ca roș-albaștrii să intre în carantină la întoarcerea în țară, așa cum prevede legea.

