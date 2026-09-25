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Gigi Becali (68 de ani) a comentat subiectul momentului de la FCSB, în cursul zilei de vineri. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), noul antrenor al echipei roș-albastre, este acuzat de fostul club, Esperance Tunis, că a denunțat în mod unilateral contractul.

Ce a spus Gigi Becali despre posibilul litigiu de la FIFA dintre Laurențiu Reghecampf și Esperance Tunis

Astfel, tunisienii îi solicită tehnicianului să achite, conform unei clauze din înțelegere, despăgubiri în valoare de aproximativ un milion de euro. Întrebat în legătură cu această chestiune, Becali a spus că nu este la curent cu acest subiect, dar a punctat că, în cazul în care se va ajunge la un litigiu la FIFA în acest context, iar Esperance va avea câștig de cauză, Reghecampf va direct răspunzător de această chestiune, și nu FCSB, în baza unei clauze stipulate în acest sens în contractul dintre Reghe și clubul roș-albastru.

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„Habar nu am. Acum aud prima dată. Ce mă întrebați pe mine? Habar nu am. Acum aud de la voi. (n.r. Dacă este dispus să achite suma) Noi suntem profesioniști, nu suntem… Avem 27 de ani de fotbal și am avut atâtea contracte, și internaționale, și tot ce vreți voi. Am pus în contract că el răspunde de orice litigiu.

Nu știu nimic. Acolo, 150.000, e altceva, întrebați-l pe el. De ce să vorbesc despre ceva imaginar? V-am spus de la început că e prima dată când aud. El, când era, a spus că a semnat cu ei și a închis, că vine la antrenament. Asta mi-a spus. Am semnat contractul, dar în contract scrie că răspunde el de orice litigiu pe care l-ar avea”, în direct la

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Ce susțin cei de la Esperance Tunis

O sursă apropiată acestui club a explicat pentru FANATIK: „A semnat numai el documentul, punctul de vedere al lui Esperance este că rezilierea nu e valabilă. Clubul solicită ca întreg contractul să fie plătit de Reghecampf, pentru că el a fost cel care l-a denunțat unilateral. Vorbim de peste 1 milion de euro”.