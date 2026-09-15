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Tavi Popescu (23 de ani) a părăsit România pentru a semna cu formația greacă Levadiakos, însă fotbalistul se află în centrul unui scandal uriaș. Conform , înainte de meciul cu UTA de pe 30 august, un echipaj de Poliție s-a deplasat la domiciliul fotbalistului, care ar fi fost într-o stare de euforie după ce consumase gaz ilariant. Gigi Becali (68 de ani) a comentat informația.

Gigi Becali, prima reacție cu privire la scandalul uriaș în care este implicat Tavi Popescu

a oferit o primă reacție cu privire la scandalul uriaș în care este implicat , care ar fi fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia” după ce consumase gaz ilariant. „Pentru asta nu te internează. Astea erau droguri? Habar nu am. Dacă nu erau droguri și dacă nu l-a internat sau arestat înseamnă că nu este, dacă l-au lăsat liber. A, nu este ilegal? Eu nu știu, habar nu am despre ce e vorba.

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Și dacă să spunem că aș ști, eu pot să vorbesc lucrurile astea dacă nu știu sigur ceva? Eu să vorbesc? Ce treabă am eu să vorbesc? A făcut ceva care este ilegal. El s-a prezentat tot timpul, a fost foarte punctual la antrenamente. Aia cu brățara a fost altceva, ca el să nu facă chestiuni cu persoane din anumite anturaje. El a fost de acord să poarte o brățară ca să vadă bătăile inimii. Ca să se odihnească la timp.

El a fost de acord să poarte aia, știu eu. MM și-a asumat și a spus că este un pariu pe care vrea să-l facă. Pentru că a fost foarte bun în cantonament, că e chiar mai bun decât era înainte. Dacă ei spun acum minciunile astea, vai ce mincinoși oameni, nu-mi vine să cred, ce minciuni, Doamne ferește. Nu-mi vine să cred că oamenii pot să mintă în halul ăsta. Se poate așa ceva? Să minți în halul ăsta? Cum să vină cu dovezi despre asemenea minciuni. Cum să vină cu dovezi, dacă sunt minciuni? Ce dovezi?”, a afirmat patronul FCSB-ului la

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Cum a fost găsit Tavi Popescu de polițiști

Conform , părinții lui Tavi Popescu și cei din conducerea FCSB-ului ar fi sunat la Poliție după ce nu ar fi reușit să intre în contact cu fotbalistul. Astfel, un echipaj al Poliției și unul de la Pompieri ar fi mers la domiciliul fotbalistului, unde au fost nevoiți să spargă ușa pentru a intra. Tavi Popescu ar fi fost găsit alături de o altă persoană, consumând gaz ilariant și ascultând manele. Conform celor declarate de martori, în locuință ar fi fost „baxuri de baloane cu gaz ilariant”.

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Tavi Popescu ar fi avut o atitudine recalcitrantă și agresivă, iar din acest motiv ar fi fost luat pe sus de polițiști și pus la dispoziția medicilor pentru a fi transportat la Spitalul Obregia. Totul s-ar fi întâmplat înainte de meciul cu UTA, de la care Popescu a lipsit, iar mai apoi acesta nu a evoluat nici în jocurile cu FC Argeș și Dinamo, înainte ca FCSB să ajungă la un acord cu Levadiakos pentru împrumutul său.