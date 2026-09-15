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Gigi Becali (68 de ani) a reacționat după ce Giovanni Becali (74 de ani), vărul său, a lansat mai multe atacuri foarte dure la adresa lui Octavian Popescu (23 de ani), jucător împrumutat recent de FCSB în Grecia, la Levadiakos. , printre altele, cunoscutul impresar de fotbaliști a spus că la un moment dat a adus oferte foarte bune de transfer de la echipe din străinătate pentru acest fotbalist.

Gigi Becali, replică pentru Giovanni Becali după ce impresarul l-a făcut praf pe Octavian Popescu

Doar că Gigi Becali nu a dorit să îl lase să plece în momentele respective, iar acum a ajuns să fie nevoit să renunțe la el fără a primi vreun ban în schimbul lui. În replică, patronul de la FCSB a susținut că de fapt nu s-a pus vreodată problema de așa ceva în realitate. „Tavi Popescu nu a avut niciodată ofertă de 10 milioane de euro. Eu nu stau să comentez ce zice Ioan Becali. Are o vârstă, e problema lui, nu stau să mă cert cu Ioan Becali. E treaba lui, n-am chef de el. E treaba lui ce zice, părerea mea este că nu-i frumos ce face. În rest, să facă ce vrea.

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Nu a fost ofertă de 10 milioane de euro, a fost ofertă din America, de 7 milioane de euro, bani în rate pe 3 ani. Nu mai țin minte exact. Eu nu am treabă ca să-i răspund lui, dar minciuna nu pot să o las așa. Nu mai inventa oferte, la fel ca și în cazul lui Târnovanu. Eu îl dădeam și cu 4 milioane de euro pe Târnovanu, dar nu am primit nicio ofertă.

Nu are rost, nu îmi arde să-i răspund lui Giovanni. Să vorbească ce vrea, eu îmi văd de echipa mea. Nu mă interesează de alții ce vorbesc. Ce fac, stau să mă cert și să le răspund tuturor?”, în direct la la finalul meciului FCSB – Petrolul Ploiești 2-2.

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Cum a comentat Gigi Becali faptul că Giovanni Becali l-a și jignit pe Octavian Popescu

Cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a fost întrebat și în legătură cu acest subiect, dar nu a părut foarte deranjat de această chestiune: „De ce să nu-i permit lui Giovanni să zică, dacă toți comentează? Fiecare om face ce vrea el. A zis ceva de mine? Eu ce pot să fac dacă a zis ceva de un jucător de la FCSB, și-a spus părerea. (n.r. L-a jignit pe Tavi Popescu) Și eu de ce să mă supăr, dacă a spus ceva ce s-a întâmplat, a inventat ceva? Ce a mai zis? Asta e o tâmpenie (n.r. Că nu a avut Tavi Popescu femeie până la 16 ani) Mă întrebați despre podcast-uri, internet, nu mă uit la ele. Nu mă uit la draci. Nu e tot pe internet?”.