Gigi Becali, reacţie după demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „După 10 etape se duce după el!”. Ce spune de lupta la titlu

Gigi Becali a fost șocat de rezultatul înregistrat de CFR Cluj, în Suedia, scor 2-7, cu Hacken. în urma acestui înfrângeri usturătoare, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate informația.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, despre demisia lui Dan Petrescu: „Să iei 7 goluri e o nebunie”

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după mai bine de un an de zile. Acest ultim mandat al „Bursucului” a început pe 30 aprilie 2024. Becali e convins că ardelenii pierd prin plecarea tehnicianului în vârstă de 57 de ani.

„Nu știu ce s-a întâmplat acolo. E clar că să iei 7 goluri e o nebunie. Nu știu. Nu pot să îmi dau seama. Nu sunt lucruri normale. Sunt greu de explicat. Sunt duhuri, nebunii.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Pierde CFR prin plecarea lui Dan Petrescu?) Eu zic că da. Dar o să se ducă să îl ia înapoi. După 10 etape se duce după el”,a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, despre lupta la titlu: „Acum mă bat cu finul!”

Latifundiarul din Pipera a vorbit și despre lupta la titlu cu celelalte două echipe românești angrenate în cupele europene. CFR Cluj e pe locul 12, cu 5 puncte, la fel ca FCSB, în timp ce Universitatea Craiova e pe locul 1, cu 16 puncte.

ADVERTISEMENT

„Aici nu e vorba de plecarea lui Petrescu. Acum, Craiova a devenit o echipă foarte puternică, stabilă și cu încredere. A venit Mirel și a dat o încredere mare echipei. A luat jucători, a luat doi atacanți, domină mijlocul terenului. Acum, Craiova e o echipă completă.

ADVERTISEMENT

Eu nu cu Rotaru mă bat. Acum mă bat cu finul. M-am bătut cu toți antrenorii României, acum mă bat cu finul. Mă gândeam dimineață, mâncam, și am zis ‘Doamne, să fie așa: cine a avut inima mai curată în relația naș-fin, ăla să ia campionatul!’ Că e puternică U Craiova acum. Lasă punctele, nu diferența de puncte e problema, ci faptul că e puternică. E greu să piardă.

Mirel are o anumită dragoste, e om cu dragoste și Dumnezeu să îl ajută. Dar care a avut inima mai curată în relație dintre noi doi. Eu sau el? Ăla să câștige! Așa am cerut. Cine câștigă campionatul? Dacă o să câștige el, înseamnă că are inima mai curată decât mine. Dar nu cred. Că eu l-am iubit pe Mirel ca pe un adevărat fin”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT

„CFR are echipă tare. Depinde ce face ‘tati’”

„(n.r. – Rapid?) Nu au nici putere și nici calitate. Craiova are și putere și calitate. Și au și super antrenor. Și CFR are echipă tare. Depinde ce face ‘tati’. Dacă ‘tati’ (n.r. – Nelu Varga) face o greșeală și aduce un antrenor care să vină în cap. Eu asta sper. Să greșească ‘tati’ cu înlocuirea. Dar poate îl ia pe Petrescu ‘Băi, tati, mai stai’. Și nu e bine”, a conchis Becali.