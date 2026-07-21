Gigi Becali, reacție după noul transfer de la FCSB: „Gata, avem fundaș central!”

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Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika la FCSB. Patronul roș-albaștrilor este încântat de fundașul central din RD Congo, iar acum speră să aducă și un atacant. Becali îl așteaptă în continuare pe fotbalistul său preferat, Denis Drăguș.

Gigi Becali, după ce FCSB l-a transferat pe Dylan Batubinsika

Gigi Becali a vrut un fundaș central după accidentarea lui Mihai Popescu, iar Mihai Stoica s-a conformat imediat. L-a adus la FCSB pe . „Meme le știe pe toate. Eu i-am spus așa, că ne trebuie fundaș central și atacant. Tehnologia fotbalului e prea avansată. Nu știu eu, mă pricep. Dacă îl văd eu, da, la revedere, e altceva. Meme trebuie să se ocupe.

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Mi-a spus azi că a rezolvat cu fundașul central. Nu mă interesează. Am fundaș central, gata. Acum îmi mai trebuie un atacant. Meme a zis că e în negocieri și cu un atacant. Nu putem să fim noi mai hoți decât ei la negocieri. Străinii au mai multă experiență la negocieri decât noi. Așa că așteptăm și noi la pândă”, adeclarat Gigi Becali, la

Ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali își dorește acum să îi aducă un concurent și în atac lui Daniel Bîrligea. , latifundiarul din Pipera nu mai stă după vârful lui Trabzonspor și se pregătește să facă o nouă mutare. „Drăguș va veni când va dori el. Dacă nu poate, la revedere”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport. Băiatul a zis că vrea, acum încearcă și el. Nu s-a mai întâmplat nimic de atunci”, a mai spus patronul fostei campioane a României.

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După transferul lui Dylan Batubinsika, care va veni liber de contract, FCSB va ajunge la patru achiziții în perioada de mercato de vară. Până acum, la echipa pregătită de Marius Baciu au ajuns Ronny Labonne, și Aymen Boutoutaou. Dacă pe fundașul dreapta de la Caen a dat 100.000 de euro, iar pe fostul mijlocaș dinamovist l-a luat gratis, Gigi Becali a spart „banca” pentru Boutoutaou. A plătit peste 1.000.000 de euro ca să îl cumpere de la nou-promovata în Ligue 2, Sochaux.