Gigi Becali, reacție dură despre AUR și alegerile prezidențiale: “Eu sunt împăratul României. Cum să mă dea cineva afară?”. Ce strategie a făcut cu George Simion

Gigi Becali a anunțat deja că vrea să candideze la alegerile prezidențiale nu doar pentru a-l încurca pe Călin Georgescu, dar și pentru a câștiga. Patronul celor de la FCSB nu se teme că va fi exclus din partidul AUR, pentru că își va da demisia.

Gigi Becali, reacție dură despre AUR și alegerile prezidențiale

”Am văzut știri pe surse că vor să vă dea afară din partid?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Păi, de unde să mă dea ei pe mine afară. S-a existat cineva care-l dă afară pe Becali de undeva?

Eu sunt împăratul României, îl dai pe împărat afară din palat? Cine să mă dea afară pe mine din AUR? Eu am venit să vă dau, nu să iau. Îmi dau demisia și candidez independent?”, a replicat Gigi Becali, sigur pe e..

și a lăsat să se înțeleagă că au făcut o ”strategie”. Cel mai probabil, Gigi Becali se referă la scenariul în care cei din AUR ”știu deja” că Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze, astfel că George Simion îi susține de formă candidatura.

În realitate, cel care va candida cu șanse reale din partea AUR va fi George Simion. ”Eu am vorbit cu Simion, l-am întrebat vrei să-mi dau demisia? A zis că nu știu ce, a zis nea Gigi am stat față în față ceva, am convenit. Zici ce vrei ești Becali, noi avem o poziție partidul, faci ce vrei, zici ce vrei, atâta timp cât nu ești împotriva partidului.

Eu i-am zis vin te ajut, i-am ajut 3-4 procente, dar nu pot să spun ceea ce nu cred niciodată. Nu poți să mă pui pe mine să susții pe unul care spune că nu avem nevoie de telefoane că vorbim prin telepatie ca plantele. Și doctorii nu știu mai bine ca mine, că medicina e inventată pentru frica oamenilor”, a completat Becali.

Gigi Becali are o înțelegere cu George Simion

să se țină de ”promisiune” și să-l susțină pe Călin Georgescu, însă toată lumea așteaptă să vadă dacă Călin Georgescu ”va fi lăsat, sau nu să candideze”. Situația va fi clară în 5-6 zile, crede Gigi Becali.

”Nea Gigi faci ce vrei, dacă vrei îmi dau demisia pe loc. Dacă candidez eu candidez independent, AUR își țin promisiunea lor, merg pe linia susținere Georgescu. Atunci e clar că tre să-mi dau demisia. Când el va spune nu candidez, a spus. Când AUR, dacă AUR nu va avea candidat, câteva zile se hotărăște, 5-6 zile. Atunci îmi depun candidatura.

Dar dacă va fi o strategie, între mine și el, eu doar cu el vorbesc, n-am eu treabă cu alții din AUR. Nici nu-i cunosc nici nu mă duc nici la grup, eu am avut o convenție cu Simion, cu el vorbesc”, a completat Becali.