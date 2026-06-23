Sport

Gigi Becali, reacţie dură despre transferul ratat al lui Ceara la FCSB: „Îţi dai seama ce anomalie?”

Gigi Becali a reacționat dur după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB nu s-a mai materializat. Ce spune omul de afaceri despre clauzele cerute de Csikszereda.
Iulian Stoica
23.06.2026 | 13:15
Gigi Becali reactie dura despre transferul ratat al lui Ceara la FCSB Iti dai seama ce anomalie
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Gigi Becali, reacţie dură despre transferul ratat al luI Ceara la FCSB. Foto: Colaj Fanatik
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FCSB rămâne doar cu un transfer parafat în această vară: Ronny Labonne. La formația roș-albastră ar fi trebuit să ajungă și Anderson Ceara, însă jucătorul a picat vizita medicală, astfel că mutarea nu s-a mai produs. FANATIK a prezentat pe larg ce ofertă a făcut Gigi Becali celor de la Csikszereda.

Gigi Becali, reacţie dură despre transferul ratat al luI Ceara la FCSB

O bună parte din lotul lui Marius Baciu s-a reunit luni, 22 iunie, însă întăririle încă nu au sosit. Oficialii FCSB sperau ca în cantonamentul din Olanda să aibă mai multe nume noi, însă, cel puțin pentru moment, transferurile anunțate de Gigi Becali nu s-au materializat. La echipă ar fi trebuit să ajungă și Anderson Ceara, însă problemele medicale din istoricul fotbalistului i-au blocat mutarea.

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Referitor la mutarea picată a brazilianului, Gigi Becali a mărturisit că are o urmă de regret, în condițiile în care Anderson Ceara făcuse deja vizita medicală și mai era doar o formalitate până la a semna. Totuși, omul de afaceri a amintit faptul că doctorii au depistat probleme importante, astfel că nu merita riscul unei legitimări.

„Declarația mea a fost că nu pot să spun mai multe. Băiatul a fost aici, a făcut testele medicale, iar doctorul mi-a spus că nu înțelege cum poate juca fotbal. Nu vreau să spun mai multe, doar atât. Dacă era un risc de 50%, mi-l asumam. De ce? Mai mult de dragul băiatului, pentru că era extraordinar. Mi-a fost milă, dar n-aveam ce face. Eu mai trec cu vederea, mai sunt jucători despre care zic: ‘Lasă, lasă, ce vrea Dumnezeu’. Aici nu a mai fost așa”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Clauzele aberante impuse de Csikszereda

Nu doar jucătorul are de pierdut din urma transferului picat, ci și Csikszereda. Formația din Miercurea Ciuc propusese niște clauze solide în contract, astfel că sume importante de bani aveau să ajungă în club dacă Anderson Ceara evolua, sau nu, la FCSB. Gigi Becali s-a arătat uimit de cerințele ciucanilor, spunând că totul a fost o „anomalie”.

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„Clauzele le acceptam pe toate, nu era o problemă. Era vorba de 100.000 de euro dacă luăm campionatul și dacă joacă 50 de meciuri. Dar ei ziceau că, dacă jucătorul este accidentat în 50% din meciurile pe care le disputăm, perioada să se pună ca meci jucat. Tu îți dai seama ce anomalie? Dacă nu juca deloc, niciun meci, reieșea că a jucat 100% din meciuri”, a mai spus Gigi Becali.

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  • 81 de meciuri, 11 goluri și 16 pase decisive a adunat brazilianul la Csikszereda
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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